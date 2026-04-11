Milan-Udinese diretta Serie A: segui il match tra Allegri e Runjaic a San Siro LIVE

Nel 4-3-3 rossonero Pulisic è schierato come ala sinistra e Leao riferimento centrale. Lo statunitense ha raccolto palla vicino al fallo laterale accentrandosi immediatamente e cercando di premiare il taglio del portoghese, senza riuscirci.

Modric lancia Leao. Il portoghese, lanciato verso la porta, è fermato da un fischio di Marchetti. L'arbitro ha punito la sbracciata dell'attaccante su Kabasele. Un fallo che Leao ha accolto con un applauso ironico, punito con l'ammonizione.

Runjaic prima di Udinese-Milan a DAZN: "Contro il Como è stata una bella partita. Oggi sarà una gara differente. Dobbiamo continuare a fare il maggior numero di punti possibile. Questo il nostro obiettivo. Sono emozionato per giocare questa partita, contro un grande club. Non abbiamo nulla da perdere, solo da godercela. Modulo del Milan? Non è importate. Hanno molti giocatori di classe. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo impegno. Il rientro di Davis è molto importante per noi. Sta molto bene. Spero che possa giocare una partita fantastica e che possa aiutare altri giocatori a creare spazio".

17:27

Allegri: "Speriamo di aver indovinato la formazione"

Allegri a DAZN nel pre-partita: "Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due sconfitte. Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi, ma analizzare le sconfitte. A Napoli abbiamo fatto una buona gara, ma loro sono stati bravi a sfruttare l'episodio. Stanno cambiando le temperature, dovremo sbagliare poco. Leao sta crescendo di condizione. Da centravanti fa sempre degli ottimi movimenti, ma sta a noi cercargli di fargli far gol. Poi abbiamo Gimenez che rientra da sei mesi di infortunio, Fullkrug ha giocato due partite di seguito. Speriamo di aver indovinato la formazione".

17:21

Entrano in campo le squadre per il riscaldamento

Milan e Udinese fanno il loro ingresso sul campo di San Siro per il riscaldamento

17:16

Atta: "Qui per vincere"

Atta prima di Milan-Udinese a DAZN: "Siamo qui per vincere. Il Milan è un avversario difficile, ma siamo pronti per questa gara. In questa stagione ho avuto alti e bassi. Quando questi arrivano bisogna lavorare per andare più in alto. Ciò è quanto sto facendo".

17:02

Udinese, la formazione ufficiale

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

16:57

Allegri con il 4-3-3

La formazione ufficiale del Milan.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

16:45

Dove vedere Milan-Udinese in streaming e in diretta

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16:31

Manca sempre meno a Milan-Udinese: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Milan e Udinese è in programma alle 18.

Stadio Meazza - Milano