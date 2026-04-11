- 27'D. Bartesaghi (Aut.)
- 37'J. Ekkelenkamp (ass. : N. Zaniolo)
Milan-Udinese diretta Serie A: segui il match tra Allegri e Runjaic a San Siro LIVE
Dopo il ko di Napoli, il Milan vuole subito rialzare la testa davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte, però, arriva l'Udinese reduce da un buon pareggio contro il Como: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
19:21
60' - Entra Fofana
Nuovo cambio per Allegri. Termina la partita di Ricci. Al suo posto Fofana.
19:21
59' - Esterno della rete per Pavlovic
Milan sempre pericoloso sulle palle alte. Cross di Ricci dalla destra per Pavlovic che colpisce in tuffo di testa, ma il pallone termina sull'esterno della rete.
19:17
55' - Fullkrug di testa: alto
Anche Fullkrug vicino al gol. Leao conduce sulla sinistra e mette la palla in mezzo. Lo stacco di testa del numero 9 termina fuori.
19:12
50' - Parata straordinaria di Okoye
Sugli sviluppi di calcio d'angolo Saelemaekers calcia al volo da fuori area. Grande intervento di Okoye a mano aperto. Il pallone sbatte poi sulla traversa.
19:11
50' - Modric ci prova da fuori area
Squillo Milan. Modric tenta il tiro rasoterra dalla distanza. Okoye para e respinge in angolo.
19:10
49' - Zaniolo chiude su Leao
Azione offensiva continuata del Milan. Decisivo l'intervento in ripiegamento di Zaniolo, che chiude su Leao e conquista la rimessa dal fondo.
19:07
46' - Ammonito Kristensen
Dopo Leao, è Kristensen il secondo ammonito della partita. Il numero 31 punito per un fallo tattico su Rabiot.
19:06
45' - Inizia il secondo tempo. Milan-Udinese 0-2
Fischia Marchetti. Ha inizio il secondo tempo a San Siro. Leao a sinistra, Pulisic a destra e Fullkrug attaccante centrale. Saelemaekers terzino.
19:05
Esce Athekame
Fa il suo ingresso in campo Fullkrug. L'attaccante prende il posto di Athekame, per un Milan a trazione anteriore in questa ripresa.
19:02
Pronto Fullkrug per il Milan
Allegri cambia subito in questo intervallo. Il numero 9 è pronto per l'ingresso in campo.
18:49
45'+1 - Termina il primo tempo. Milan-Udinese 0-2
L'arbitro Marchetti pone fine al primo tempo. L'Udinese conduce di due reti grazie all'autogol di Bartesaghi e alla rete di Ekkelenkamp. Fischi a San Siro.
18:48
45'+1 - Udinese a un passo dal terzo gol!
Altro contropiede dell'Udinese! Kamara è servito sulla sinistra in profondità. Il pallone è messo in mezzo ma respinto da Pavlovic. Ci prova quindi Karlstrom, ma Bartesaghi salva a Maignan battuto.
18:47
45' - Un minuto di recupero
Il direttore di gara ha concesso un minuto di recupero.
18:46
43' - Leao ci prova di testa
Cross dalla destra di Salemaekers per il colpo di testa in tuffo di Leao. La palla termina però sul fondo.
18:39
37'- Gol di Ekkelenkamp! Milan-Udinese 0-2
Trova il raddoppio l'Udinese! Ancora protagonista Nicolò Zaniolo con un altro assist, una palla messa in mezzo per l'inserimento di Ekkelenkamp che sfila alle spalle di De Winter e batte Maignan.
18:37
35' - Traversa di Davis!
Vicinissima al raddoppio l'Udinese. Fa tutto Davis, che salta sul versante di sinistro dell'area di rigore Pavlovic, arriva verso il fondo e calcia con il sinistro. Maignan para, il pallone colpisce la traversa e termina sul fondo.
18:35
33' - Pulisic sfiora il gol
Lo statunitense legge una palla intercettata da Kristensen, due tocchi e calcia con il destro dal limite dell'area. La palla sfiora il palo e va sul fondo.
18:34
32' - Leao spreca davanti a Okoye
Palla morbida messa da Pulisic sul secondo palo per l'inserimento di Leao. Il numero 10, però, non colpisce di testa ma, a pochi metri da Okoye, tenta di arpionare con il sinistro, allontanando di fatto il pallone dalla porta.
18:30
28' - Karlstrom respinge su Leao
Immediata reazione del Milan. Leao tenta il tiro con il destro a giro, ma la conclusione è respinta da Karlstrom.
18:29
27' - Autogol di Bartesaghi! Milan-Udinese 0-1
Udinese in vantaggio! Friulani letali in contropiede. Oltre cinquantamentri di corsa di Zaniolo che si accentra ai venti metri con una sterzata che mette fuori gioco Pavlovic e serve Atta. Il numero 14 crossa di prima. La deviazione di Bartesaghi beffa Maignan.
18:26
24' - Athekame pericoloso
Tacco di Saelemaekers sulla destra che sblocca la corsa del terzino. La palla messa in mezzo per Leao è respinta da Kristensen in angolo. Il tiro dalla bandierina vede il pallone uscire dalla traiettoria.
18:22
20' - Altra conclusione respinta di Leao
Pulisic cerca e trova di nuovo Leao. La conclusione con il mancino del numero 10 è respinta da Kabasele anche in questo caso.
18:18
15' - Ammonito Leao per fallo su Kabasele
Modric lancia Leao. Il portoghese, lanciato verso la porta, è fermato da un fischio di Marchetti. L'arbitro ha punito la sbracciata dell'attaccante su Kabasele. Un fallo che Leao ha accolto con un applauso ironico, punito con l'ammonizione.
18:16
14' - Milan in attacco
Fase di attacco continua per il Milan. Modric serve Pulisic in area, ma il tiro del numero 11 è di nuovo contrastato.
18:13
11' - Leao sfiora la traversa
Errore di Davis in impostazione. Saelemaekers serve Leao in profondità. Il numero 10 calcia dalla distanza e la sua conclusione termina di poco alta.
18:10
8' - Pulisic tenta l'eurogol
Pulisic di nuovo pericoloso. Il numero 11 raccoglie sulla sinistra, si accentra ed entra in area di rigore. Destro-sinistro per tagliare fuori due avversari, quindi la conclusione, rimpallata da Solet.
18:09
6' - Leao e Pulisic si cercano
Nel 4-3-3 rossonero Pulisic è schierato come ala sinistra e Leao riferimento centrale. Lo statunitense ha raccolto palla vicino al fallo laterale accentrandosi immediatamente e cercando di premiare il taglio del portoghese, senza riuscirci.
18:04
2'- Zaniolo calcia in porta
Prima conclusione della partita. Contropiede dell'Udinese in campo aperto. Atta serve Zaniolo. Il numero 10 si accentra e con il limite dell'area calcia con il mancino: blocca Maignan.
18:03
1' - Fallo di Kristensen su Pulisic
Partita subito aggressiva. Bartesaghi anticipa un passaggio diretto verso Ehizibue aiutato da Pulisic. Lo statunitense è chiuso da Kristense, fallosamente.
18:01
1' - Al via Milan-Udinese
Fischia l'arbitro. Inizia Milan-Udinese. Palla in possesso dei bianconeri.
17:57
Milan e Udinese in campo
Scendono in campo sul prato di San Siro Milan e Udinese.
17:44
Solo 3 italiani dal primo minuto
Saranno soltanto tre i calciatori italiani a scendere in campo dal primo minuto in Milan-Udinese: Ricci e Bartesaghi per i rossoneri, Zaniolo per i bianconeri.
17:33
Runjaic: "Non abbiamo nulla da perdere, godiamocela"
Runjaic prima di Udinese-Milan a DAZN: "Contro il Como è stata una bella partita. Oggi sarà una gara differente. Dobbiamo continuare a fare il maggior numero di punti possibile. Questo il nostro obiettivo. Sono emozionato per giocare questa partita, contro un grande club. Non abbiamo nulla da perdere, solo da godercela. Modulo del Milan? Non è importate. Hanno molti giocatori di classe. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo impegno. Il rientro di Davis è molto importante per noi. Sta molto bene. Spero che possa giocare una partita fantastica e che possa aiutare altri giocatori a creare spazio".
17:27
Allegri: "Speriamo di aver indovinato la formazione"
Allegri a DAZN nel pre-partita: "Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due sconfitte. Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi, ma analizzare le sconfitte. A Napoli abbiamo fatto una buona gara, ma loro sono stati bravi a sfruttare l'episodio. Stanno cambiando le temperature, dovremo sbagliare poco. Leao sta crescendo di condizione. Da centravanti fa sempre degli ottimi movimenti, ma sta a noi cercargli di fargli far gol. Poi abbiamo Gimenez che rientra da sei mesi di infortunio, Fullkrug ha giocato due partite di seguito. Speriamo di aver indovinato la formazione".
17:21
Entrano in campo le squadre per il riscaldamento
Milan e Udinese fanno il loro ingresso sul campo di San Siro per il riscaldamento
17:16
Atta: "Qui per vincere"
Atta prima di Milan-Udinese a DAZN: "Siamo qui per vincere. Il Milan è un avversario difficile, ma siamo pronti per questa gara. In questa stagione ho avuto alti e bassi. Quando questi arrivano bisogna lavorare per andare più in alto. Ciò è quanto sto facendo".
17:02
Udinese, la formazione ufficiale
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
16:57
Allegri con il 4-3-3
La formazione ufficiale del Milan.
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
16:45
Dove vedere Milan-Udinese in streaming e in diretta
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16:31
Manca sempre meno a Milan-Udinese: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Milan e Udinese è in programma alle 18.
Stadio Meazza - Milano