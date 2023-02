Verona, Zaffaroni esulta per il pari con la Lazio: "Ha un valore grandissimo"

Rammarico per il palo

L'allenatore scaligero fa i complimenti alla squadra: "Dovevamo essere al 100% aggressivi e abbiamo combattuto su ogni pallone. La reazione a inizio secondo tempo c'è stata e avremmo anche potuto vincere la sfida, ma i ragazzi hanno fatto molto bene. Il gol preso prima dell'intervallo poteva fare male psicologicamente, invece la squadra ha reagito molto bene e siamo rientrati bene in campo. Non solo, non ci siamo accontentati cercando di vincere e trovando un palo clamoroso. Non ci siamo abbattuti e questo è un aspetto importante". La classifica resta comunque 'complicata' per il suo Verona: "Il nostro percorso è chiaro, l'obiettivo è fare prestazioni di questo livello soprattutto a livello di atteggiamento. La strada è lunga e con un margine di errore sottilissimo - ha concluso Zaffaroni -, ma non molleremo fino alla fine perché la strada intrapresa è giusta".