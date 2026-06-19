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Baroni ritorna al Verona dopo Torino e Lazio: l'annuncio sui social e il comunicato

Dopo aver risolto il suo contratto con il club granata l'allenatore riparte dalla Serie B alla guida dell'Hellas
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TagsbaroniVeronaSerie B
Hellas Verona

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Marco Baroni torna a guidare il Verona. Dopo aver risolto il suo contratto con il Torino, dal quel era stato esonerato lo scorso 23 marzo, è ufficiale l'accordo tra l'ex allenatore della Lazio e il club gialloblù, retrocesso in Serie B nella scorsa stagione. Dopo l'anticipazione social del Verona, che aveva immortalato di spalle e di profilo, con indosso una sciarpa dell'Hellas, è arrivato l'annuncio ufficiale: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029".

Il Verona ritrova Baroni dopo il tredicesimo posto in Serie A nella stagione 2023/24

Nella nota del Verona viene ripercorsa parte della carriera di Baroni in panchina, ma non solo: "Nato a Firenze l’11 settembre 1963, il tecnico torna sulla panchina dell’Hellas dopo l’esperienza della stagione 2023/24, conclusa con la salvezza in Serie A e il tredicesimo posto finale in classifica. In precedenza aveva già fatto parte dello staff gialloblù nel campionato 2002/03, come vice di Alberto Malesani. Il suo legame con il Verona nasce da calciatore: Baroni ha infatti vestito la maglia gialloblù dal 1995 al 1998, collezionando 93 presenze e 9 gol tra Serie A, Serie B e Coppa Italia".

"Nel corso della carriera da allenatore ha conquistato due promozioni in Serie A, con il Benevento nella stagione 2016/17 e con il Lecce nel 2021/22. Nella massima serie ha inoltre raggiunto la salvezza alla guida dello stesso Lecce e dell’Hellas Verona. Hellas Verona FC rivolge a mister Marco Baroni e a tutti i componenti del suo staff un caloroso benvenuto, augurando buon lavoro".

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