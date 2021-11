Diretta Reggina-Cremonese alle 14, probabili formazioni. Dove vederla in tv

REGGIO CALABRIA - Il Granillo, alle 14, ospita l'incontro tra Reggina e Cremonese, valido per la tredicesima giornata di campionato. I padroni di casa di Aglietti vanno a caccia dei tre punti per proseguire la rincorsa alle posizioni di certice, mentre gli ospiti di Pecchia, che non vincono da tre turni, sognano vittoria e aggancio in classifica proprio ai danni della squadra di Aglietti.