Serie B, colpo Cosenza. Parma show! Inzaghi frena, Cremonese prima

COMO - La 26esima giornata di Serie B si apre con il cambio in testa alla classifica, con il Brescia che pareggia contro il Como per 1-1. La squadra di Filippo Inzaghi viene subito sorpresa dai padroni di casa, che sbloccano la partita già al 12' con il colpo di testa di Cerri da una punizione di Arrigoni. Le rondinelle provano subito a reagire con il tiro dal limite di Tramoni e poi continuano a pressare in area avversaria a caccia del pareggio. Al 40' grandissima occasione per Leris che, dopo un flipper in area, calcia al volo e sfiora il palo. Nel finale del primo tempo da segnalare l'infortunio dell'autore del gol Cerri e soprattutto gli animi accesi in campo, con l'arbitro costretto ad ammonire Proia e Parigini. Nella ripresa il Brescia continua a spingere creando numerose occasioni senza però mai riuscire a finalizzare. Il Como sfiora anche il raddoppio al 59', con Gabrielloni che per un soffio non arriva sul tiro-cross di Parigini. Al 66' Adorni lascia spazio ad Aye che ci mette solo 5 minuti a trovare la rete del pareggio: colpo di testa di Moreo su cui Facchin compie un miracolo, il portiere del Como però non riesce ad arrivare sul tap-in dell'attaccante francese che fa 1-1. All'80' Vignali compie un clamoroso autogol ma l'arbitro Irrati annulla tutto per una spinta di Cistana. Il Brescia spinge tantissimo nel finale ma il gol non arriva: Inzaghi sale così a 48 punti. Ne approfitta la Cremonese che batte la Ternana per 2-1. Partita subito accesa allo stadio Liberati, con entrambe le squadre che provano a creare occasioni, ma il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa i ritmi si alzano ancora di più e si mettono in mostra i due portieri, con Carnesecchi che salva sul sinistro al volo di Proietti e soprattutto Iannarilli che di istinto blocca con il piede il tentativo di Crescenzi. La partita si sblocca al 59' con la giocata spettacolare di Baez che con un tiro a giro incredibile porta in vantaggio la squadra di Pecchia. La reazione della Ternana arriva dopo soli tre minuti, con Mazzocchi che pareggia di testa sul cross di Proietti. Scatenati i padroni di casa che dopo poco colpiscono anche il palo con Bogdan. La Cremonese dopo lo spavento continua a spingere e ritorna in vantaggio all'80' grazie alla rete di Gaetano su assist di Castagnetti. Nel finale spavento enorme per la Cremonese: Partipilo riceve palla da Peralta, salta Carnesecchi e conclude in rete facendo esplodere i tifosi e firmando così il 2-2. Interviene però l'arbitro che dopo un check al Var annulla la rete per la posizione di partenza irregolare. Sospiro di sollievo per la Cremonese che sale in testa alla classifica da sola con 49 punti in attesa di Lecce e Pisa.