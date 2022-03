Serie B: Lecce in testa, il Frosinone riprende l'Ascoli nel finale

PERUGIA - La 28esima giornata di Serie B si chiude con il Lecce che sale in testa alla classifica dopo il pareggio contro il Perugia. Primo tempo con poche occasioni (ci prova Rodriguez al 28' ma Chichizola interviene bene) per entrambe le formazioni, la gara però si mette in discesa per i giallorossi con i padroni di casa che restano in dieci per il doppio giallo a Kouan (20' e 45'). Nella ripresa infatti la squadra di Baroni approfitta della superiorità numerica e trova numerosi spunti con Rodriguez che si divora il gol a tu per tu con il portiere al 55'. La gara prende una svolta al 60', con Gabriel che interviene in uscita salvando su De Luca. Il portiere giallorosso però dopo l'intervento resta a terra ed è costretto al cambio. Al suo posto entra Bleve e il Perugia riesce a sbloccare la gara al 67', con Olivieri che salta proprio il portiere appena entrato e firma l'1-0. Il Lecce prova a spingere nel finale e all'89' conquista un calcio di rigore, con il colpo di testa di Hjulmand bloccato con il braccio da Santoro. Dagli undici metri si presenta Coda che batte Chichizola e beffa il Perugia all'ultimo secondo. Con questa vittoria il Lecce raggiunge la Cremonese in testa con 53 punti. Il Perugia invece sale a 42 punti al nono posto, a -1 dall'Ascoli che occupa l'ultimo posto disponibile per la zona playoff. Solo un pareggio per 1-1 per il Frosinone, che riprende l'Ascoli nel finale. Gara lenta nei primi minuti, poi al 20' Bidaui trova un tiro imprendibile sul secondo palo che sorprende Minelli firmando il vantaggio. La partita prosegue con poche occasioni, con l'Ascoli che si sistema bene e si difende dagli assalti dei ciociari provando anche a ripartire in contropiede. La squadra di Grosso però non demorde e trova il gol del pareggio nel finale, con il tiro di Boloca all'84' che viene deviato da Buchel spiazzando Leali. Con questo risultato il Frosinone sale a 45 punti al settimo posto, in piena zona playoff.