Serie B: pari tra Lecce e Brescia. La Reggina cade al 92', Cosenza ko

Il 29° turno di Serie B mette in scena il big match per la vetta tra Lecce e Brescia con le due formazioni che si annullano a vicenda pareggiando per 1-1. Baroni resta in vetta a +2 da Inzaghi, ma resta da giocare l'altra super sfida del weekend tra Pisa e Cremonese che potrebbe cambiare le gerarchie del campionato. Bruciante sconfitta per la Reggina che cade al 92', al Granillo, contro il Perugia . Crolla anche il Cosenza sul campo della Ternana e per i Lupi si complica la situazione di classifica.

Pari tra Lecce e Brescia: Bisoli risponde a Strefezza

L'attesa sfida al vertice tra Lecce e Brescia è la fotografia perfetta dell'equilibrio nella serie cadetta. Al 20' passano i padroni di casa con un gioiello di Strefezza che parte da metà campo sull'out di destra, si accentra e dal limite dell'area pesca l'incrocio dei pali dove Joronen non può nulla. Passano 8' e Plizzari commette un'ingenuità franando su Leris: calcio di rigore per le rondinelle che Pajac sbaglia, sulla respinta del portiere ex Milan è Bisoli a ribadire in rete il pari. Prima dell'intervallo è Coda a sfiorare il nuovo vantaggio per i giallorossi, ma all'intervallo è 1-1. Nella ripresa il primo squillo è degli ospiti con Tramoni, Gargiulo risponde per i salentini. Le due formazioni ci provano fino all'ultimo, ma al fischio finale il risultato finale non cambia: termina 1-1.

Lecce-Brescia, tabellino e statistiche

La Reggina cade al 92': passa il Perugia

Colpo playoff del Perugia che strappa tre punti d'oro dalla trasferta di Reggio Calabria. Meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio con Burrai in due occasioni, bravo Micai a respingere. Dopo un buon primo tempo gli uomini di Alvini sprecano una colossale occasione a porta spalancata con Olivieri nella ripresa. Si svegliano allora gli amaranto che impegnano per due volte Chichizola, il ritmo cresce e al 92' la partita si sblocca. Il solito Burrai questa volta trova la misura giusta e batte Micai per l'1-0 che regala la vittoria in trasferta al grifone.

Reggina-Perugia, tabellino e statistiche

La Ternana stende il Cosenza

Brutta sconfitta in chiave salvezza per il Cosenza che si arrende, nonostante la superiorità, alla Ternana. Alla prima disattenzione passano i rossoverdi con Koutsoupias che sfrutta alla perfezione l'assist di Palumbo, battendo Vigorito sul primo palo al minuto 27. Passano però 5' e Defendi lascia in 10 i padroni di casa ricevendo un rosso diretto per un fallo di reazione. Non pesa però l'uomo in meno agli umbri che con Donnarumma trovano il raddoppio al minuto 41. Nel secondo tempo i calabresi provano in più occasioni a riaprirla, ma Iannarilli è bravo a proteggere il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Ternana-Cosenza, tabellino e statistiche