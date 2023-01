Cagliari-Spal diretta: ora Ranieri contro De Rossi LIVE

Ranieri sfida De Rossi , il maestro contro l'allievo: questa è Cagliari-Spal , un match di serie B incredibile per la storia dei due personaggi sulla panchina va in scena stasera allo stadio Unipol Domus alle 20.30. Segui la sfida in diretta con noi.

20:47

Il Cagliari reclama un rigore

I padroni di casa chiedono un rigore per un fallo su Lapadula che resta a terra, l'arbitro lascia proseguire.

20:45

+++Sblocca Altare, gol!!+++

Stacco di testa perfetto di Altare su calcio di punizione dalla destra, primo gol in questa stagione per lui. Difesa della Spal disattenta: De Rossi non è contento ovviamente.

20: 43

Ranieri carica i suoi

Ranieri carica i suoi con la solita grande grinta dalla panchina, c'è una grande atmosfera allo stadio

20:28

Abbraccio De Rossi-Ranieri

Bellissimo l'abbraccio davanti alle panchine tra De Rossi e Ranieri, adesso inizia la sfida.

20:11

Parla De Rossi su Nainggolan e Ranieri

"Nainggolan ci penso da tempo non è stato preso a scatola chiusa, ma penso sia giusto parlarne da lunedì quando verrà a parlarne con noi. Non so se sia ancora ufficiale, ma so che da lunedì si allena con noi, vedremo come sta. L'ho visto allenarsi da solo mi sembra che stia bene, però ha bisogno di un periodo di riatletizzazione. Le emozioni? Faccio questo lavoro per sentirmi vivo. Rivedere Ranieri e Nainggolan mi danno emozioni forti. Ho abbracciato adesso il mister, non l'avrei mai lasciato andare via".

20:05

De Rossi e Ranieri hanno lasciato la Roma insieme

Il 26 maggio 2019 è un giorno che i tifosi giallorossi ricordano per l'addio di Ranieri e De Rossi, che hanno lasciato la Roma insieme dopo la sfida con il Parma all'Olimpico.

20:03

Parla Ranieri

"Se ti chiami Cagliari e sei in serie B tutti ti vogliono battere. Devi essere preparato a questo, verrai sempre visto come la squadra da battere".

20:02

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi, Nandez, Lella, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi, Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

SPAL (3-4-2-1): Alfonso, Maccariello, Varnier, Peda, Celia, Zanellato, Prati, Valzania, Dickmann, Raute, Moncini. Allenatore: De Rossi.

19:42

Le parole di De Rossi

«Se c’è uno al mondo che può risollevare una squadra in difficoltà quello è Ranieri. Un signore, un gentiluomo di carattere ed è veramente così come appare all’esterno. Un galantuomo che però nello spogliatoio ha gli attributi e non si mette problemi a dire a un giocatore che si sta comportando male o…a togliere De Rossi nell’intervallo di un derby», le parole e i ricordi di De Rossi nei confronti del suo ex maestro e allenatore nella conferenza alla vigilia del match.

19:41

Le parole di Ranieri

«Un giocatore importante che sono certo diventerà un allenatore importante», le parole di Ranieri nei confronti del suo ex pupillo De Rossi

19:29

Nainggolan alla Spal, è fatta

De Rossi avrà in squadra il suo vecchio compagno di squadra nella Roma e amico Rasja Nainggolan. Tacopina ha infatti annunciato che l'affare per il centrocampista è fatto. Il Ninja è atteso a Ferrara per le visite mediche (leggi l'approfondimento)

19:28

Il Cagliari allo stadio

Il Cagliari è arrivato adesso allo stadio, sereno e sorridente Claudio Ranieri

Stadio Unipol Domus di Cagliari