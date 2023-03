Genoa show: travolto il Cosenza

Classifica Serie B

Genoa in pressing offensivo, Dragusin di testa batte Micai

Ci prova subito Puscas all'inizio del match, ma il suo tentativo di destro finisce in curva. Poco dopo Gudmundsson cerca in area Sturaro, ma il suo cross tagliente viene intercettato in presa alta da Micai. Al 10' l'islandese del Genoa mette in mezzo un pallone invitante per Puscas, che non riesce però ad imprimere la forza necessaria di testa: Micai para senza problemi. Al 14' dai 20 metri Gudmundsson lascia partire una conclusione di destro, facile presa di Micai. Al 20' Haps crossa, il pallone viene prolungato da Brescianini e Sabelli, da posizione defilata, prova il pallonetto di testa su Micai: traversa scheggiata. Il Genoa va nuovamente al tiro con Gudmundsson al 25': destro alto dai 20 metri. Al 30' Sabelli crossa basso, velo di Gudmundsson e destro potente di Strootman: Micai interviene alzando sopra la traversa. La squadra di Gilardino continua ad attaccare e al 30' ecco il vantaggio genoano: Gudmundsson batte la punizione, la palla arriva a Dragusin che angola di testa e batte Micai. Il Grifone non si ferma, continua la propria pressione offensiva. Al 43' arriva però la risposta del Cosenza: Calo batte la punizione, D'Urso prolunga di testa, ma il pallone sbatte sulla traversa.

Il Genoa cala il poker, Cosenza annichilito

Al 9' della ripresa Strootman vicino al raddoppio con un rasoterra velenoso deviato oltre il palo da Micai. Il Genoa segna la rete del 2-0 al 12': grave errore di Calo che si incarta e regala il pallone a Gudmundsson, l'islandese supera Micai e insacca in rete. Non si ferma la furia dei padroni di casa che calano il tris dopo due minuti: al 14' Puscas, controllato il cross basso di Sabelli, si gira e con un preciso destro sul primo palo infila Micai. Il Genoa è inarrestabile, uno-due micidiale di Puscas e compagni. Al 29' Gudmundsson riceve il suggerimento di Jagiello, ma Micai chiude lo specchio. Il Genoa si regala il poker al 34': azione personale di Jagiello che, dopo aver salutato un paio di giocatori, trafigge Micai con un rasoterra secco e imprendibile.

Genoa-Cosenza 4-0: tabellino e statistiche

