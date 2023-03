Serie B, Genoa scatenato: poker al Cosenza e di nuovo secondo posto

Dragusin punisce un Cosenza rinunciatario, ma nel finale...

Primo tempo dominato dalla squadra di Gilardino, che però fatica a trovare spazi contro un Cosenza molto rinunciatario, ma arrivato a Marassi per vendere cara la pelle. Al 20' le prove generali del gol del vantaggio, con Sabelli che di testa colpisce la parte superiore della traversa. Poco più di dieci minuti dopo, al 33' la rete di Dragusin che stacca sul secondo palo e incorna in rete la punizione di Gudmundsson. Calabresi annichiliti dal meritato vantaggio rossoblu, ma che allo scadere hanno la grande occasione con D'Urso, che centra la traversa a Martinez battuto.

Gudmundsson e Puscas la chiudono in apertura di ripresa

Match in ghiaccio già in apertura di secondo tempo, protagonista ancora Gudmundsson, che sveste i panni di uomo assist per firmare il raddoppio che chiude il discorso: filtrante di Sturaro per l'inserimento perfetto dell'islandese, perfetto nel controllo e freddo nel mettere in rete al 57'. Poco dopo, allo scoccare dell'ora di gioco, il tris firmato da Puscas, che rifinisce facilmente un'azione corale, calando il tris. A chiudere, il poker di Jagiello.

Genoa-Cosenza 4-0, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport