Serra, dopo il caso Mourinho espelle un altro tecnico: furia Vanoli 

Venezia-Como: scoppia di nuovo il caos con l'arbitro Marco Serra. Il direttore di gara di Torino, che era tornato a dirigere una partita dopo il deferimento per il caso Mourinho avvenuto in Cremonese-Roma, ha espulso per doppia ammonizione il tecnico dei lagunari Vanoli, che non ha trattenuto al sua rabbia trasformandosi in una vera e propria furia: i suoi collaboratori lo hanno dovuto trattenere per evitare il peggio.