Perugia-Reggina 1-3: Inzaghi risorge al Curi, Gori inguaia Castori

PERUGIA - La Reggina di Pippo Inzaghi risorge al Curi, dove i calabresi battono il Perugia in rimonta (1-3) e tornano al successo dopo 4 sconfitte di fila (addirittura 8 nelle 9 gare precedenti), restando in corsa nella zona playoff. Battuta d'arresto pesante invece per i biancorossi di Fabrizio Castori, che speravano di raccogliere punti nel recupero della 29ª giornata (il match era stato rinviato a causa del terremoto in Umbria) per tirarsi fuori dalla zona playout in cui restano invece invischiati.