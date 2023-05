Diretta Sudtirol-Reggina 0-0: segui la partita LIVE

20:39

9' - Risponde il Sudtirol con Odogwu

Mischia in area di rigore della Reggina e doppio tentativo di Odogwu: attento Loiacono che mura con il corpo i tentativi del 32enne attaccante veronese.

20:36

6' - Pericolosa la Reggina con Majer

Potente conclusione dalla distanza di Majer che impensierisce un attento Poluzzi. Sulla ribattuta si avventa Canotto che però è in fuorigioco.

20:30

1' - Partiti, inizia Sudtirol-Reggina!

È appena iniziata la sfida del primo turno preliminare dei playoff di Serie B dello stadio 'Druso': è la squadra di Inzaghi a muovere il primo pallone del match.

20:25

Cinque minuti al fischio d'inizio di Sudtirol-Reggina

Cresce l'attesa allo stadio 'Druso' per il turno preliminare dei playoff di Serie B: ancora cinque minuti e si parte!

20:20

Reggina, fattore Canotto

Grazie alla rete contro l’Ascoli nell’ultimo turno di Serie B, Luigi Canotto ha stabilito il proprio record di partecipazioni al gol in un singolo torneo della cadetteria: nove, sei reti e tre assist.

20:10

Sudtirol, battesimo playoff

La squadra di Bisoli ha ottenuto l’accesso ai playoff di Serie B per la prima volta nella sua storia; quella altoatesina è la quarta squadra esordiente nella serie cadetta a raggiungere questa fase del torneo, dopo Latina (2013/14), Benevento (2016/17) e Pordenone (2019/20).

20:00

Reggina, tabù neopromosse

La squadra di Inzaghi non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte (2 pareggi, 5 sconfitte) contro squadre neopromosse in Serie B; l’ultima vittoria esterna dei calabresi contro queste avversarie risale al 28 ottobre 2021: 2-0, contro il Perugia, grazie alle reti di Galabinov e Bellomo.

19:55

Sudtirol in affanno

I biancorossi hanno vinto soltanto una delle ultime otto gare (4 pareggi, 3 sconfitte) giocate in Serie B, realizzando solo quattro reti: solo il Pisa, da inizio aprile, ha fatto registrare meno successi (zero) della squadra del Trentino-Alto Adige nella serie cadetta.

19:50

Sudtirol-Reggina, dove vederla in tv

Scopri dove vedere in diretta la partita dello stadio 'Druso' tra la squadra di Bisoli e quella di Inzaghi, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (LEGGI TUTTO)

19:45

Sudtirol-Reggina, che succede in caso di parità?

Se l'equilibrio tra la squadra di Bisoli e quella di Inzaghi dovesse permanere anche oltre i 90' regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari ma non i calci di rigore: dopo i 120’ passa in semifinale chi ha chiuso il campionato nella migliore posizione. In questo scenario, un pareggio premierebbe il Sudtirol.

19:35

Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Fiordilino, Tait, Belardinelli; Cissè, Odogwu. All. Bisoli.

REGGINA (3-5-2): Contini: Gagliolo, Cionek, Loiacono; Di Chiara, Hernani, Fabbian, Majer, Pierozzi; Strelec, Canotto. All. Inzaghi.

19:30

Sudtirol-Reggina, i precedenti

Sono due gli incroci tra biancorossi e granata in Serie B, entrambi risalenti alla stagione in corso: nella partita di andata giocata allo stadio 'Granillo' il 28 agosto 2022 netto 4-0 della Reggina grazie alle reti di Fabbian (35'), Majer (46' p.t.), Pierozzi (61') e Lombardi (70'). Più equilibrio nel match di ritorno, giocato al 'Druso' di Bolzano: 2-1 per il Sudtirol grazie alla doppietta di Odogwu (36' e 85'), inframmezzata dal pareggio di Menez (42').

Stadio 'Druso' - Bolzano