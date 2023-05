Sudtirol-Bari diretta: ora LIVE la partita di oggi

BOLZANO - In uno stadio Druso completamente esaurito, va in scena la sfida tra Sudtirol e Bari, valevole per la semifinale di andata dei play-off di Serie B 2022-2023. In campionato il Bari è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di questa stagione regolare contro il Sudtirol: 2-2 al San Nicola il 12 novembre e 1-0 in trasferta il 10 aprile.