Serie B: il Parma frena con la Reggiana, il Palermo vince ancora

ROMA - Dopo tre vittorie in tre partite frena il Parma capolista della Serie B, rallentato dalla Reggiana di Alessandro Nesta nel derby emiliano. Al Tardini i ducali non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro la Reggiana nel derby emiliano della quarta giornata di Serie B ma resta comunque in testa al campionato, anche se ora si avvicina il Modena (a-1) che fa tre su tre e resta a punteggio pieno battendo 2-0 il Pisa. Tremolada indirizza la partita dopo quattro partita, al 34' i toscani restano anche in dieci per l'espulsione di Hermannsson. Nella ripresa, a tempo scaduto, i 'canarini' chiudono il match con Strizzolo.