Serie B, terzo ko di fila per Pirlo: Sampdoria-Cittadella 1-2

GENOVA - Per la Sampdoria è buio pesto, dopo il terzo ko di fila rimediato dai ragazzi di Pirlo . Al Ferraris, nella 5ª giornata di Serie B , passa il Cittadella in rimonta 2-1. I blucerchiati, complice anche il -1 di partenza, restano inchiodati a 2 punti in classifica. La squadra di Gorini , invece, sale in zona play off con 8 punti.

Sblocca La Gumina

Pronti via ed è subito occasione Cittadella, con il disimpegno errato di Stankovic che serve Pittarello: il portiere doriano, però, si riscatta sul destro dell'attaccante. Gli ospiti si fanno vedere di nuovo al 21' con la conclusione di Vita, ancora respinta da Stankovic. 6' più tardi si fa vedere la Sampdoria: Pedrola va vicino al gol sul filtrante di Depaoli, ma la scivolata di Giraudo mette in corner. La prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 34': Pedrola raccoglie un cambio gioco di Borini e supera un avversario, ma poi si fa murare da Frare sul più bello. Passa 1' e ci prova anche Depaoli, ma il suo tiro termina a lato di poco. Al 43' cambia l'inerzia della gara con la Sampdoria che va in vantaggio: possesso palla prolungato della squadra di Pirlo e cross di Verre per La Gumina che, dopo aver superato Frare, fredda Kastrati con il destro per l'1-0 doriano che chiude il primo tempo.

Magrassi-Branca, il Cittadella la ribalta

Nel secondo tempo il Cittadella la pareggia subito: al 49' grande spunto di Carissoni e cross per Magrassi che, appostato sul primo palo, anticipa Giordano e insacca di destro per il gol dell'1-1. Un quarto d'ora più tardi gli ospiti sfiorano anche il secondo gol: è Pavan a calciare in porta di prima intenzione, trovando la risposta di un attento Stankovic. L'appuntamento con la rimonta, però, è solo rimandato di pochi minuti. Al 66' è il mancino chirurgico Branca che regala il gol del sorpasso ai veneti: Sampdoria-Cittadella 1-2. I padroni di casa vanno vicino al pareggio al 71' con il potente destro di Pedrola che si stampa sul palo. L'ultima occasione della gara arriva in pieno recupero ed è ancora di marca blucerchiata, al 97', con un mischione in area su cui la difesa del Cittadella riesce ad allontanare, garantendosi il colpaccio.

