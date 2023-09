Spezia-Reggiana 1-2: la doppietta di Gondo fa sorridere Nesta

ROMA - La Reggiana trova il primo successo in campionato battendo in trasferta lo Spezia al Manuzzi di Cesena. Alla squadra allenata da Nesta basta la doppietta messa a segno da Gondo , nella seconda frazione di gioco. Lo Spezia di Alvini , che accorcia in pieno recupero con Francesco Esposito , resta ancora a secco di successi.

Primo tempo ad occhiali, tre reti nella ripresa

Primo tempo che termina con il punteggio bloccato sullo 0-0 tra Spezia e Reggiana. Prima frazione comunque piacevole con un'azione per parte degna di nota: al 7' pericoloso lo Spezia con il tiro a giro in area potente ma centrale di Verde, attento Bardi a deviare in corner; poco dopo dall'altra parte al 16' arriva il colpo di testa in tuffo di Pieragnolo quasi a botta sicura ma Dragowski è super e con un colpo di reni respinge il pallone. Nella ripresa, la Reggiana passa in vantaggio al 5': buona percussione di Pieragnolo che arriva sul fondo e mette dentro per Gondo che di testa gonfia la rete, 0-1. Nel finale arriva anche il raddoppio ospite, ancora con Gondo che, servito stavolta da Portanova, in area anticipa Muhl e fa 0-2. In pieno recupero (95'), il colpo di coda dello Spezia che accorcia le distanze con Francesco Esposito, di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

