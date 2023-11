La Samp stende il Palermo: Borini fa sorridere Pirlo

ROMA - La Sampdoria di Andrea Pirlo torna ad esultare in campionato, battendo a Marassi il Palermo (1-0) grazie ad un gol di Fabio Borini al tramonto del primo tempo. Blucerchiati che con i tre punti salgono a quota 10, allontanandosi un pò dai bassifondi della classifica. Occasione persa invece per il Palermo , a digiuno dai tre punti per la terza partita di fila. Emozioni e sorprese anche nelle partite del primo pomeriggio. Colpo del Modena in pieno recupero a Catanzaro (2-1), grazie al gol di Bozhanaj , con i canarini che salgono al terzo posto scavalcando proprio i calabresi. Ok il Venezia , che consolida il secondo posto grazie alla vittoria esterna, di misura (1-0), sulla Ternana . Vincono inoltre Bari e Cittadella , mentre finiscono (1-1) i match tra Cosenza e Feralpisalò e tra Pisa e Como .

Classifica Serie B

Sampdoria-Palermo 1-0

Tanta Sampdoria e poco Palermo nel primo tempo. Primo brivido per i rosanero al 3', quando l'ex di turno Kasami, lascia partire un tiro dalla trequarti che va a sbattere sul palo. Al 18' la Sampdoria ci prova ancora con Ronaldo Vieira che trova il tiro in area, ma Pigliacelli c'è e neutralizza la conclusione. Al 33' Palermo vicino al vantaggio con Ceccaroni di testa, ma Depaoli salva sulla linea di porta. Gara che si sblocca però nel finale. Esposito anticipa Lucioni, con quest'ultimo che successivamente lo stende in area. Calcio di rigore. Doveri lo va a rivedere anche al Var, che conferma il penalty. Dal dischetto Borini si fa ipnotizzare da Pigliacelli, ma sulla respinta mette dentro l'1-0. La prima frazione termina con il vantaggio dei blucerchiati. Nella ripresa al 54' Esposito incrocia bene di testa su cross di Vieira, ma la sfera scivola fuori. Il Palermo non punge e Corini rivoluziona la squadra col modulo 3-4-3. Qualcosa cambia perchè i rosanero sono più arrembanti e pericolosi con Brunori, con quest'ultimo che all'85' va giù in area e protesta, la palla arriva poi a Soleri che però calcia troppo sul portiere. Al 91' Mancuso trova uno spiraglio dentro l'area e calcia forte col mancino, ma Stankovic vola a respingere in corner. Termina 1-0.

Sampdoria-Palermo: tabellino e statistiche

Bari-Ascoli 1-0

Il primo tempo, avaro di occasioni degne di nota, si chiude sullo 0-0. Ripresa: ci prova Acampora al 56' ma il suo tito termina sul fondo. Al 69' occasione ancora per il Bari con Nasti, ma il suo destro in diagonale viene deviato in angolo. All'80' il Bari la sblocca. Maita lancia Sibilli, quest'ultimo si accentra e col destro batte Barosi per l'1-0.

Bari-Ascoli: tabellino e statistiche

Catanzaro-Modena 1-2

La gara si sblocca al 20': è il Catanzaro a passare in vantaggio grazie al piattone volante di Vandeputte su cross di Stoppa dalla destra, 1-0 per i giallorossi. Passano solo 6' e il Modena rimette il risultato in parità grazie ad un sinistro perfetto di Manconi che non lascia scampo a Fulignati, è 1-1. Nella ripresa subito calabresi pericolosi con Donnarumma, ma Seculin salva in angolo. Il Modena risponde con Manconi ma la sua conclusione è centrale. Al 76' i calabresi sfiorano il possibile raddoppio, ma Ambrosino spedisce alto da buona posizione. Occasione anche per il Modena nel finale con Bozhanaj su punizione, ma Fulginati respinge. Finita? Nemmeno per sogno, perchè proprio Bozhanaj al 95' gonfia la rete con un destro che non da scampo all'estremo difensore del Catanzaro. Termina 2-1 per il Modena.

Catanzaro-Modena: tabellino e statistiche

Cittadella-Brescia 3-2

Pronti via ed è subito Brescia in vantaggio. Al 4' è Moncini appostato sul secondo palo a calciare verso la porta, trovando la decisiva deviazione di Frare per lo 0-1. Il Cittadella non sta a guardare e al 14', anche grazie ad una dormita di Lezzerini sul suo palo, centra l'1-1 con un cross di Carriero che si insacca. Al 30' grande occasione per gli ospiti con Bianchi, ma 2' più tardi i padroni di casa siglano il gol del sorpasso con un bolide di Vita dalla distanza che non lascia scampo a Lezzerini, è 2-1 Cittadella. Al 38' l'arbitro assegna un rigore al Brescia per fallo di Pittarello su Papetti, il Var lo richiama e lo induce a tornare sulla sua decisione, penalty cancellato. Nel secondo tempo il Cittadella sfiora il tris in un paio di circostanze con Amatucci e Carriero, ma nulla può quando Bertagnoli la mette dentro di destro aiutato anche dalla deviazione di Frare per il 2-2. All'81' però arriva il tris del Cittadella: imbucata di Pandolfi in area per Maistrello che con un tocco sotto scavalca Lezzerini. Besaggio prova a salvare ma la palla entra. Gol confermato anche dal Var. Finisce con la vittoria veneta 3-2.

Cittadella-Brescia: tabellino e statistiche

Cosenza-Feralpisalò 1-1

Il Cosenza va in vantaggio alla prima vera occasione del match: è il minuto 19' quando Calò crossa al centro e Venturi insacca alle spalle di Pizzignacco per il gol dell'1-0. La ripresa si apre con gli stessi 22 della prima frazione e con un lampo al 62' della Feralpisalò che porta al pareggio. Felici dalla destra mette in mezzo una palla sulla quale Tonetto si fa respingere la conclusione sulla linea di porta. Sulla ribattuta è lestissimo Butic, che di testa gira verso la porta e insacca.

Cosenza-Feralpisalò: tabellino e statistiche

Pisa-Como 1-1

Partono meglio i lariani che, al 12', vanno avanti con Cutrone: è Verdi a servire l'ex Milan sul secondo palo per la girata che vale l'1-0 Como. Il Pisa si fa vedere al 26' con un tiro dalla distanza di Valoti murato provvidenzialmente da Coccia. Tre minuti dopo Cutrone sfiora la doppietta dal limite, palla a lato di poco. Al 40' altra occasione per Valoti, ma il figlio d'arte sciupa calciando alto da ottima posizione. Ripresa: Valoti la pareggia subito grazie al filtrante di Mlakar, ma il Como risponde subito con un tap-in ravvicinato di Cutrone, salvato da un ottimo Nicolas. Così ci prova Valoti ma quest'ultimo non trova lo specchio per una questione di centimetri. La partita è viva e Cutrone prova a sorprendere Nicolas con un tocco sotto: palla sulla traversa e brividi per i tifosi pisani. Occasione Pisa all'85' con un destro da distanza ravvicinata di Piccini, sul quale però si supera Semper negandogli il gol. All'Arena Garibaldi termina 1-1.

Pisa-Como: tabellino e statistiche

Ternana-Venezia 0-1

La Ternana sfiora il vantaggio già al 1' con la conclusione sbilenca di Raimondo che, con la deviazione di Altare, per poco non si insacca nella porta dei lagunari: reattivo Bertinato che blocca la sfera. Il Venezia risponde al 19' con il mancino di Pohjanpalo dal limite che viene deviato in corner. Doppia occasione tra il 35' e il 40': prima i veneti con Buso dalla distanza (respinto dal portiere), poi le Fere con Diakitè che, tutto solo in area, di testa si divora il possibile gol del vantaggio. Dopo il tè la Ternana torna in campo con un bel piglio e al 52' sfiora il vantaggio con Favilli. L'attaccante delle Fere spara un sinistro dai 20 metri che Bertinato devia con un colpo di reni. Il tempo passa, gli umbri non sfondano e al 74' il Venezia colpisce. Johnsen stoppa una sventagliata di Tessmann e vede l'inserimento di Busio che col piattone sinistro fa secco Iannarilli. Vince il Venezia 1-0.

Ternana-Venezia: tabellino e statistiche