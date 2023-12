Serie B, il Bari riparte: 2-1 al Sudtirol. Cremonese-Venezia 1-0

ROMA - La sedicesima giornata di Serie B vede la pesantissima vittoria della Cremonese sulla capolista Venezia , oltre al successo casalingo del Bari sul Sudtirol . Torna al successo anche lo Spezia in casa dell'Ascoli, ok anche Sampdoria (2-0 al Lecco), Cittadella (2-0 al Cosenza) e Ternana (2-1 alla Feralpisalò).

Classifica Serie B

Ascoli-Spezia 1-2

Lo Spezia chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Verde su calcio di rigore per via di un tocco di mano di Di Tacchio, dopo essersi reso pericoloso anche con Kouda in un paio di circostanze. Ascoli bene nel primo quarto d'ora doe ha avuto diverse potenziali occasioni, ma alla squadra di Castori è mancata un pò di lucidità per far male a Zoet e compagni. Nel secondo tempo l'Ascoli pareggia i conti con il gol di Bellusci al 51', ma lo Spezia rompe il digiuno di vittorie con la pesantissima rete di Hristov all'86'. Un successo che permette ai liguri di riacciuffare i padroni di casa in classifica a 13 punti.

Ascoli-Spezia: tabellino e stastiche

Bari-Sudtirol 2-1

Comincia forte il Sudtirol, visto che dopo 15 miniuti rimane in dieci per il rosso diretto a Cuomo, per un fallo in ritardo col piede a martello su Sibilli. Con l'uomo in più il Bari passa in vantaggio al 25' grazie al rigore di Sibilli, ma il Sudtirol nonostante l'inferiorità numerica riesce a pareggiare con un destro di Vinetot, dopo un calcio d'angolo di Casiraghi. Nella ripresa il Bari si vede annullare un gol di Aramu per fallo di Benali su Casiraghi, ma al 71' i Galletti passano con il gran diagonale di Di Cesare che vale il 2-1 finale.

Bari-Sudtirol: tabellino e statistiche

Cittadella-Cosenza 2-0

Il Cittadella chiude in vantaggio la prima frazione (2-0). Apre le danze Vita al 12' poi raddoppia Salvi al 27'. I calabresi reagiscono con Tutino, ma la sfera in entrambi i casi, termina di poco sopra la traversa. Il Cosenza nella ripresa per poco non riapre la gara con Mazzocchi, ma è attento Kastrati. Il successo porta i veneti in zona playoff a 28 punti, contro i 19 dei Lupi.

Cittadella-Cosenza: tabellino e statistiche

Cremonese-Venezia 1-0

Primo tempo combattuto ed interessante. Gara tattica, giocata su buoni ritmi, senza vere occasioni da rete. Al 23' la Cremonese va in gol, ma il Var cancella la rete di Coda per un evidente fallo di Sernicola su Busio. Nel secondo tempo la Cremonese resta subito in dieci per l'espulsione di Antov, ma all'80' i grigiorossi trovano l'1-0 con un colpo di testa di Ravanelli. Una vittoria pesantissima che permette alla Cremonese di portarsi a -4 dal Venezia, 29 contro 33 punti.

Cremonese-Venezia: tabellino e statistiche

Sampdoria-Lecco 2-0

Dopo un inizio di marca Lecco, caratterizzato dalla traversa di Lepore, la Sampdoria prende il pallino del gioco trova il vantaggio con una perla col mancino di Esposito al 39'. I lombardi neopromossi, non reagiscono e la prima frazione va in archivio sull'1-0. Nella ripresa c'è il tempo per una perla di Esposito che chiude la gara con un mancino a giro che vale il 2-0: i doriani salgono a 19 punti, il Lecco resta fermo a quota 16.

Sampdoria-Lecco: tabellino e statistiche

Ternana-FeralpiSalò 2-1

La prima frazione termina col vantaggio della Ternana (1-0). Primi quarantacinque minuti poco spettacolari, con la rete rossoverde che arriva nel finale di primo tempo, grazie al gran gol di Di Stefano che riceve da Casasola e di potenza buca Pizzignacco. Nella ripresa la Feralpi pareggia i conti al 52' con Tonetto, ma la Ternana si riporta avanti e fa sua la gara con la rete di Lucchesi al 68'. Le Fere salgono così a 14 punti, la Feralpisalò resta ultima a quota 7.



Ternana-Feralpisalò: tabellino e statistiche