Sampdoria, 2-1 alla Reggiana nel segno di Mihajlovic. Venezia e Como ko

ROMA - Nella giornata numero 17 del campionato di Serie B la Sampdoria , nel giorno del ricordo di Mihajlovic (le maglie blucerchiate avevano una patch speciale a un anno dalla sua scomparsa ) vince in casa della Reggiana che accorcia solo nel finale con Portanova il doppio vantaggio blucerchiato firmato Kasami e De Luca . La Feralpisalò supera di misura la Cremonese : ai gardesani basta la rete di Kourfalidis arrivata nel corso della prima frazione di gioco. Pari, 1-1, tra Modena e Cittadella , reti tute nel primo tempo con Cassano che replica al 29' per i granata al vantaggio-lampo (3') di Duca . Due reti nella ripresa, firmate Borrelli e Moncini , consentono al Brescia di superare 2-0 il Como . Vittoria esterna per il Sudtirol che passa al Penzo di Venezia per 3-2.

Brescia-Como 2-0

Dopo una partenza migliore del Brescia, il Como nei primi 45' è più incisivo e ha più di una chance per portarsi in vantaggio: con Cutrone all'8', con Verdi al 26' ed infine con Da Cunha dieci minuti più tardi. Primo tempo che termina sullo 0-0. Nella ripresa, al 15', il Brescia passa. Galazzi ruba palla, serve al limite Borrelli che insacca con un preciso rasoterra al palo opposto. Raddoppio al 27' con Moncini che ribadisce in rete una conclusione respinta da Semper a Olzer.

Feralpisalò-Cremonese 1-0

Nel primo tempo una brutta Cremonese chiude in svantaggio, crea anche due nitide palle gol con Sernicola e Ravanelli, ma viene fermata da un ottimo Pizzignacco. Feralpi concreta invece e che sigla il gol del vantaggio con un rasoterra di Kourfalidis al 28'. Nella ripresa si contanto i tentativi locali di Coda, Quagliata, Sernicola, mentre gli ospiti replicano con Felici, Butic e Di Mofetta. Brividi nel finale: Sernicola colpisce l'esterno della rete poi, in pieno recupero Pizzignacco sventa con un autentico miracolo su Ciofani. Chiude una punizione di Buonaiuto che sfiora la traversa.

Modena-Cittadella 1-1

La prima frazione è molto vivace e termina 1-1. Si portano in vantaggio i canarini dopo appena 3' con Duca che si fa 30 metri palla al piede, arriva in area e con un gran destro trafigge Kastrati. Il Citta non ci sta e perviene al pareggio al 29' con Cassano abile a sfruttare un suggerimento di Mastrantonio. Nel secondo tempo, subito Var in azione per un presunto tocco col braccio in area del Modena. Dopo il consulto si prosegue. Modena pericoloso al 14' con Strizzolo che incespica al momento della conclusione, il Cittadella replica con Carissoni. Ultimo brivido in pieno recupero quando Gagno, con l'aiuto del palo, nega a Vita il colpo vincente.

Reggiana-Sampdoria 1-2

Primo tempo equilibrato, intenso e ricco di occasioni. Nella Reggiana Bardi è decisivo con due paratone, ma nulla può al 44' quando Kasami lo beffa con un diagonal in area di rigore dopo un bel pallone filtrante di Esposito. Prima frazione che termina col vantaggio della Sampdoria. Nella ripresa subito il raddoppio: al 46' Verre serve De Luca che dal limite prova la conclusione a girare sulla quale Bardi si supera respingendo, ma lo stesso De Luca riesce a spingere dentro il 2-0. Var in scena al 24', non è rigore un presunto contatto in area blucerchiata. Reggiana pericolosa al 41': Varela manda sull'esterno della rete al termine di una splendida azione. In pieno recupero (91') la Reggiana accorcia con Portanova che servito da Fiamozzi gira a rete e insacca. Subito dopo Samp in 10, rosso a La Gumina per una sbracciata irregolare ai danni di Portanova.

Venezia-Sudtirol 2-3

Altoatesini subito in vantaggio con un rasoterra dalla distanza di Rauti al 9'. Poi la rimonta ospite: Gytkjaer firma il pareggio sugli sviluppi di corner e in pieno recupero sigla anche la doppietta su rigore, dopo un fallo di Masiello su Pierini. Nel secondo tempo, al 7' arriva il pareggio con Merkaj che fa suo un retropassaggio scellerato di Modolo e insacca. Al 31' Sudtirol in vantaggio: il Var rileva un contatto falloso in area Busato-Merkaj, rigore che viene trasformato da Casiraghi.

