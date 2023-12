Caos durante la sfida tra Ascoli e Cittadella: incredibile doppio rigore fallito

Ascoli-Cittadella: la cronaca 'live'

Incredibile in Ascoli-Cittadella: doppio rigore fallito

Tutto inizia al 22', quando l'arbitro Daniele Minelli viene richiamato al Var per verificare un eventuale tocco di mano nella propria area da parte dell'ascolano Di Tacchio. Il direttore di gara dopo aver rivisto l'azione assegna il rigore al Cittadella ma Pittarello si fa ipnotizzare da Viviano, che respinge la sua conclusione con il piede. I bianconeri festeggiano ma su segnalazione del Var il rigore viene fatto ripetere, perché Falasco dell'Ascoli è entrato in area prima della conclusione dell'attaccante ospite. Falasco viene anche ammonito e il tecnico Castori protesta a bordo campo con il quarto uomo, mentre è ormai il 26' Pittarello riprende il pallone di nuovo in mano e si incammina dal dischetto: la conclusione è potente, ma la palla si stampa sulla traversa e i tifosi ascolani stavolta possono esultare davvero.