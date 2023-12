Serie B: il Parma passa a Brescia e allunga, il Palermo batte la Cremonese nel recupero

ROMA - Emozioni, reti e spettacolo nel 'Boxing Day' della Serie B , con utte le squadre in campo oggi (26 dicembre) nella 19ª giornata (il posticipo serale Sampdoria-Bari l'ultimo match in programma).

Parma autoritario a Brescia, Venezia agganciato dal Como

Prova di forza a Brescia per la capolista Parma, che batte 2-0 a domicilio la squadra di Maran (reduce da sei risultati utili di fila) con le due splendide reti segnate nel primo tempo da Bernabé e Man: lo spagnolo pesca il jolly col mancino dalla distanza (18'), il rumeno supera Andrenacci col tunnel da pochi passi (24'). La formazione di Pecchia allunga così a +6 sul Venezia, che non va al di là del pari a Piacenza contro la Feralpisalò (2-2): i verdeblù padroni di casa vanno avanti due volte con Compagnon (38' e 54') ma vengono ripresi prima da Pohjanpalo (a segno nel recupero del primo tempo su rigore concesso per fallo di mano dell'ex Ceppitelli) e poi da Altare (75'). Solo un punto dunque per i lagunari, agganciati al secondo posto dal Como che con l'ex romanista Marco Cassetti in panchina (scaduta la deroga per Cesc Fabregas in attesa del nuovo tecnico Osian Roberts) vince 2-1 sul campo del Cosenza: vantaggio calabrese con Tutino (24'), poi la rimonta dei lariani con Cutrone (39') e Simone Verdi (50').

Rimpianti per il Cittadella, la Reggiana affonda il Catanzaro

Il Palermo batte la Cremonese in pieno recupero. Gli uomini di Stroppa (prossimi avversari della Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia), vanno due volte in vantaggio: prima con Ghiglione al settimo, poi con Castagnetti al 32', ma vengono recuperati dai gol di Nedelcearu (al 20' del primo tempo) e da Di Francesco, ad un quarto d'ora dal novantesimo. In pieno recupero arriva poi la rete del definitvo 3-2 dei rosanero, segnata da Stulac. Perde terreno il Cittadella, che torna da Ascoli con un solo punto (0-0) e tra i rimpianti per il clamoroso doppio rigore fallito da Pittarello nel primo tempo. Festività da sogno invece per la Reggiana di Alessandro Nesta, al secondo successo di fila e ora più lontana dalla zona calda della classifica: battuto 1-0 il Catanzaro (al terzo ko consecutivo) nel 'lunch match' di Santo Stefano, deciso dal colpo di testa vincente al 41' di Girma (il secondo di fila dopo quello di tre giorni fa a Bolzano col Sudtirol).

Ternana-Pisa e Spezia-Modena finiscono pari, rimonta Lecco

Pari al Liberati tra Ternana e Pisa (1-1): avanti i toscani con Tramoni (23') e pari degli umbri con Sorensen a inizio ripresa (46'), complice una fortunata deviazione del suo compagno di squadra Luperini. Stesso risultato a La Spezia dove i liguri del tecnico D'Angelo (in tribuna per squalifica) hanno strappato un punto in rimonta allo scadere contro il Modena: emiliani in vantaggio con Palumbo su rigore (64'), in pieno recupero (92') il pari spezzino con Gelashvili. Successo pesantissimo in chiave salvezza invece per il Lecco nello scontro diretto contro il Sudtirol (2-1): ospiti avanti con un rigore di Casiraghi (52'), poi la rimonta dei padroni di casa con la doppietta di Novakovich (63' e 75').

