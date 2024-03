Serie B: il Venezia batte il Bari, il Palermo passa a Lecco

ROMA - Il Venezia batte il Bari per tre a uno e conquista il terzo posto, avanza in classifica anche il Palermo che vince di misura in trasferta contro il Lecco ormai destinato verso un'inevitabile retrocessione.

Venezia-Bari

Il Venezia torna al successo contro il Bari e conquista il terzo posto in classifica. La formazione lagunare trova il vantaggio dopo appena tre minuti con l’attaccante danese Gytkjaer che capitalizza un assist di Svoboda. il difensore austriaco è determinante anche in occasione del raddoppio con un passaggio vincente per Altare. Il Bari riapre la partita al 37’ grazie alla rete di Puscas. Nella ripresa il Bari non riesce a riemergere, e nel recupero arriva il terzo gol del Venezia con il bomber finlandese Pohjanpalo che chiude la partita.

Venezia-Bari 3-1, tabellino e statistiche

Lecco-Palermo

Successo esterno del Palermo che vince a Lecco: ancora una sconfitta per i lombardi, fanalino di coda della Serie B. La formazione siciliana sblocca il risultato nel primo tempo grazie alla rete del difensore rumeno Nedelcearu che sfrutta un assist vincente di Gomes. Da quel momento in avanti la formazione di Corini è in pieno controllo della partita che conduce in porto senza troppi affanni. I siciliani superano in classifica il Catanzaro e conquistano il quinto posto.

Lecco-Palermo 0-1, tabellino e statistiche

Serie B, la classifica