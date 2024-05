Serie B, festa promozione rinviata per il Como. Pohjanpalo lancia il Venezia

MODENA - Penultima giornata di Serie B vietata ai deboli di cuore: il Como deve rinviare la festa per l'attesa promozione in Serie A dopo 21 anni. I lariani del duo Roberts-Fabregas pareggiano 0-0 sul campo del Modena ma devono rimandare le celebrazioni all'ultimo atto della stagione, complice il successo per 2-1 in extremis del Venezia contro la Feralpisalò: la doppietta di Pohjanpalo (60' e 93') condanna i lombardi (gol di Compagnon all'83') alla retrocessione in Serie C e dà ai lagunari un'ultima speranza per la promozione diretta a 90 minuti dalla fine del campionato: il Como, secondo a 72 punti, sfiderà venerdì 10 maggio il Cosenza in casa. Trasferta a La Spezia invece per il Venezia, terzo in classifica a quota 70.