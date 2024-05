Eriksson riabbraccia il popolo Samp, il bel gesto del Genoa non passa inosservato

Sven Goran Eriksson ha raggiunto il Ferraris per assistere a Sampdoria-Reggiana. Tanta emozione per il ritorno del tecnico che ha guidato i blucerchiati dal 1992 al 1997 conquistando la Coppa Italia nel 1994 e ottenendo un terzo posto in campionato. Come il Liverpool, il Benfica e il Goteborg, anche il club ligure ha voluto invitare Eriksson allo stadio dopo che, qualche mese fa, ha rivelato di essere malato terminale di cancro.