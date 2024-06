La mamma e la sorella di Zaniolo felici per la Carrarese: c'entra un calciatore

Carrarese in Serie B dopo 76 anni , fanno festa anche la mamma e la sorella di Zaniolo . Il motivo? Benedetta Zaniolo è fidanzata con Tommaso Di Matteo , diciannovenne terzino destro di proprietà del club toscano. E così, a celebrare la promozione in Serie Cadetta dei giallazzurri, c'era anche la famiglia Zaniolo con Francesco Costa e Benedetta presenti allo stadio Dei Marmi .

Chi è Tommaso Di Matteo, fidanzato di Benedetta Zaniolo

Nato a Teramo il 17 maggio 2005, Tommaso Di Matteo non ha ancora esordito tra i professionisti ma è stato aggregato alla squadra di Antonio Calabro sia per il campionato sia per i playoff. Di Matteo ha posato con Benedetta Zaniolo con alle spalle la Curva di casa al termine della finale vinta contro il Vicenza (1-0 gol di Finotto). Un bacio sulla guancia e una foto con cui ricordare un giorno felice.