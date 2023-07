Benedetta Zaniolo si diploma: c'è anche Nicolò alla festa sotto scuola

La festa con Nicolò e papà Igor

Bellissimi mazzi di fiori, una pioggia di coriandoli, una doccia fresca di bollicine, tanti applausi e anche qualche lacrima di gioia. Un momento che Bendetta ricorderà per tutta la vita, il coronamento di tanti anni di scuola, passati sui libri. "Matura? Mai stata...", scrive scherzando sul suo profilo Instagram la giovane maturanda. Nel video postato sui social si vedono Nicolò in monopattino, papà Igor con i cagnolini e alcune amici, tutti pronti a festeggiarla sotto scuola. Istanti che poi ha ripostato anche l'attaccante del Galatasaray ed ex Roma sul suo account Instagram.