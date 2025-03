Serie B: il Bari sfiora il colpo in casa del Sassuolo, debutto per Buffon jr nel Pisa battuto dallo Spezia

Lo Spezia batte il Pisa e torna in corsa per la A, esordio sfortunato per Buffon Jr

Nell'altro big-match di giornata pesantissimo successo dello Spezia, che tra le mura amiche del 'Picco' batte 3-2 il Pisa di Pippo Inzaghi e torna così in corsa per la promozione diretta in Serie A. La prima grande occasione è per gli ospiti, con Lind che la spreca (10') per rifarsi però al 37', quando propizia con un tiro-cross l'autorete di Wisniewski (37'). Sotto di un gol lo Spezia reagisce e trova il pareggio prima del riposo con una magia di Salvatore Esposito, a segno direttamente su calcio di punizione (45'). In avvio di ripresa torna subito in vantaggio il Pisa: Touré va via a Reca e crossa basso per Meister, che calcia di prima e batte Chichizola. Lo Spezia non ci sta e, come nel primo tempo, anche stavolta riaggancia presto i nerazzurri: Salvatore Esposito scodella per Reca, sponda di testa per Pio Esposito che a due passi dalla porta non sbaglia e fa 2-2 (14° gol per il nuovo capocannoniere solitario del torneo cadetto). La gara del 'Picco' si infiamma, gli ospiti sprecano una buona chance con Lind (conclusione imprecisa dal limite dell'area) e i padroni di casa effettuano il definitivo sorpasso al 65': è Wisniewski a insaccare dopo una respinta corta di Abildgaard, consentendo così allo Spezia di portarsi a -3 dal Pisa secondo della classe. Tra i toscani nel finale l'esordio di Louis Thomas Buffon, 17enne attaccante figlio dell'ex portiere juventino Gigi e della sua ex compagna Alena Seredova, che di recente ha scelto di giocare per la Repubblica Ceca ed è stato gettato nella mischia all'84' da Pippo Inzaghi al posto di Marin.