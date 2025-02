Alena Seredova e la bufera sul figlio di Buffon con la Repubblica Ceca: la risposta è da applausi  

Ha suscitato qualche polemica la scelta di Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi Buffon e di Alena Seredova, di giocare con la nazionale della Repubblica Ceca (paese natale della madre) anziché quella italiana. Dopo le dichiarazioni dell'ex portiere, che ha precisato di aver lasciato libero il figlio, arriva ora il commento di Alena, arrivata in Italia a soli 17 anni per lavorare nel mondo della moda. "Premetto che sono molto orgogliosa di mio figlio, ma so anche che è un tema che si presta a molte polemiche ed è l’unica cosa che non voglio né creare né alimentare", ha detto Alena in un'intervista a La Stampa. Quando ha saputo della convocazione, Seredova è stata "felice per lui che gioca a calcio da quando era un bambino. Me l’aspettavo anche, perché qualche tempo fa mi avevano contattato direttamente i vertici della Federcalcio ceca. I tecnici stanno monitorando una serie di prospetti che hanno la doppia cittadinanza. Louis è uno di loro. Per evitare false illusioni ho preferito tacere fino a quando la comunicazione ufficiale è arrivata al Pisa". La Seredova ha poi spiegato che "Louis si è confidato con me e confrontato con suo padre. Io l’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di me speravo tanto che accettasse. L’ho visto come il primo traguardo importante ai sacrifici che sta facendo, una specie di ciliegina sulla torta di questi primi passi nel calcio dei professionisti".