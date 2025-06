Sampdoria-Salernitana, orario e dove vederla in tv: Sky o Dazn

Il momento è arrivato. A oltre quaranta giorni dal termine della stagione regolare, Sampdoria e Salernitana si sfidano per la gara di adnata dei playout di Serie B. Una sfida creatasi in seguito alla penalizzazione che ha portato alla retrocessione del Brescia, rimettendo così in gioco i blucerchiati. Ritorno previsto venerdì 20 giugno all'Arechi.

Sampdoria-Salernitana, l'orario

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in diretta tv

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in streaming

Sampdoria-Salernitana andrà in scena oggi, domenica 15 giugno, alle ore 20:45 allo stadio "Ferraris" di Genova.Sampdoria-Salernitana sarà trasmessa in diretta tv in su DAZN e su Amazon Prime Video nel canale LaB Channel.Servizio streaming attivo sulle omonime applicazioni su pc, smartphone e tablet, previa iscrizione. Potrete seguire la partita di Genova anche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.