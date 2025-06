Marino carica la Salernitana: "Con la Samp senza fare calcoli"

"Quello che è successo ci ha procurato amarezza". Così Pasquale Marino alla vigilia di Sampdoria-Salernitana , gara valida per l'andata dei playout di Serie B . In conferenza stampa, l'allenatore dei granata ha aggiunto: "Eravamo in un buon momento, c'era entusiasmo ed erano stati venduti trentamila biglietti. Eravamo carichi per affrontare il Frosinone , in questi giorni abbiamo provato tanta amarezza. Dovremo essere bravi a trasformarla in energia positiva".

Verso Samp-Salernitana, Marino: "Servirà una prestazione importante"

Sulla strada per la salvezza c'è la Sampdoria: "Io penso alla Salernitana, servirà una prestazione importante a prescindere dal loro approccio. Abbiamo lavorato su tanti concetti, ricordandoci anche della gara che abbiamo fatto contro di loro in campionato. Determinati errori commessi, soprattutto nel primo tempo, andranno evitati. Le incognite sono tante e di vario tipo. Col lavoro e la disponibilità dei ragazzi puoi provare a superarle tutte, ma il campo darà il suo verdetto. Dopo un mese di stop non è facile riuscire a capire per davvero quali possano essere le problematiche effettive".

Marino avverte la Salernitana: "Non dobbiamo permettere alla Samp di ripartire"

Marino ha concluso: "Cercheremo di non snaturarci e di fare la partita pensando che è il primo tempo. Fare calcoli sarebbe controproducente. Voglio che la Salernitana giochi come sa, con equilibrio e senza pensare al ritorno. Non dobbiamo permettere alla Sampdoria di ripartire, servirà una prestazione da squadra".