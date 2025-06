Juve Stabia, Abate è il nuovo allenatore: "Pronto a dare del mio meglio"

Il mosaico degli allenatore della Serie B 2025/26 è sempre più completo. Dopo l'annuncio di Caserta al Bari e di Inzaghi al Palermo, anche la Juve Stabia ha annunciato il nuovo allenatore: Ignazio Abate . Per l'ex terzino si tratta della prima esperienza in Serie B dopo aver guidato la Ternana in Serie C nella scorsa stagione, prima dell'esonero. Abate ha firmato un contratto biennale.

Il comunicato della Juve Stabia

Il comunicato con cui la Juve Stabia ha annunciato Abate: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate il quale ha firmato un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027. Mister Abate porta con se il suo staff, composto dall’allenatore in seconda, Cesare Beggi, nato a Gorgonzola il 15 gennaio 1972, dal collaboratore tecnico, Davide Farina, nato a Milano il 27 marzo 1986, dal preparatore atletico Alessandro Micheli, nato a Carrara il 5 giugno 1986 e dal match analyst, Dario Cucinotta, nato a Messina il 15 maggio 1991. I membri dello staff di mister Abate hanno firmato un contratto biennale e si aggiungono ai già confermati Amedeo Petrazzuolo, allenatore dei portieri, e Raffaele La Penna, preparatore atletico. A mister Abate e al suo staff va un caloroso benvenuto a Castellammare di Stabia". Abate prende il posto di Pagliuca, passato all'Empoli. All'interno del comunicato, vi sono le prime dichiarazioni del presidente Langella: "Giorni importanti per noi, era fondamentale scegliere l’allenatore giusto, un profilo giovane, interessante e con gli stimoli giusti per poter fare bene nel nostro club con il profilo societario che non cambia per sostenibilità e scelta dei tesserati, con la voglia di confermarsi e migliorarsi. Do il mio personale benvenuto a mister Abate e al suo staff”.

Abate: "Pronto a dare il meglio"

Quindi, le prima dichiarazioni di Abate: “Sono felice di esser tornato nella terra nella quale sono nato, pronto a dare del mio meglio per la società che mi ha voluto e per i nostri tifosi che sono caldi e passionali come piacciono a me. Io e il mio staff daremo sempre il massimo e prometto questo alla nostra piazza”.