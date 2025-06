Bari, Caserta è il nuovo allenatore: il comunicato

Il mosaico degli allenatore della Serie B 2025/26 è sempre più completo. Attraverso un comunicato ufficiale, il Bari ha annunciato l'ingaggio di Fabio Caserta come nuovo allenatore. Caserta, classe 1978, è reduce dalla stagione alla guida dal Catanzaro , dove è stato eliminato in semifinale playoff dallo Spezia.

Il comunicato del Bari sull'arrivo di Caserta

Il comunicato con cui il Bari ha annunciato l'arrivo di Caserta: "SSC Bari dà il benvenuto a Fabio Caserta, nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico calabrese accordo fino al giugno 2027. A mister Caserta un caloroso benvenuto nella famiglia SSC Bari". Per Caserta si tratta della quinta esperienza in B dopo quelle con Juve Stabia, Benevento, Cosenza e Catanzaro.