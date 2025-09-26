Catanzaro-Juve Stabia diretta, segui la sfida di Serie B LIVE

Il Catanzaro di Alberto Aquilani, che ha fin quì collezionato 4 punti nelle prime 4 giornate di campionato (frutto di quattro pareggi), ospita la Juve Stabia di Ignazio Abate, per cercare la prima vittoria in campionato. I campani, grandi protagonisti dello scorso campionato, sono reduci dalla vittoria esterna sul campo dello Spezia. Segui la diretta testuale del quinto turno della serie cadetta.

20:03

Catanzaro-Juve Stabia, le curiosità

La Juve Stabia è la squadra contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite in campionato dall'inizio degli anni 2000 ad oggi: ben 10 i pareggi (nove in Lega Pro/Serie C e uno in Serie B) per i giallorossi contro i campani

19:51

Catanzaro e Juve Stabia: sfida tra imbattute

Il Catanzaro e la Juve Stabia sono due delle sei formazioni del campionato cadetto che sono ancora imbattute. Le altre sono Modena, Palermo, Cesena e Frosinone.

19:41

Juve Stabia, la formazione ufficiale

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Varnier, Giorgini; Carissoni, Correia, Leone, Pierobon; Maistro, Piscopo; Gabrielloni. All. Abate.

19:40

Catanzaro, la formazione ufficiale

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Pontisso, Rispoli, D’Alessandro; Iemmello, Cissé; Pandolfi. All. Aquilani.

19:34

Aquilani cerca il primo successo in campionato

Alberto Aquilani cerca la prima vittoria stagionale alla guida del Catanzaro. Il club calabrese ha fin quì collezionato quattro pareggi nelle prime quattro giornate di campionato.

19:30

Catanzaro-Juve Stabia, il pronostico e le quote

Catanzaro - Stadio Ceravolo