GENOVA - Spettacolare 3-3 sotto la pioggia di Marassi tra Sampdoria e Palermo , che hanno regalato gol ed emozioni nella prima delle sei gare odierne valide per la 24ª giornata di Serie B . Un pari che lascia l'amaro in bocca ai blucerchiati di Angelo Grecucci, reduci dalle due vittorie di fila ottenute contro lo Spezia e a Modena ma ripresi stavolta nel finale dai rosanero , riusciti a pareggiare nel recupero e ad allunagre così a 12 la striscia di risultati utili consecutivi .

Spettacolare 3-3 tra Sampdoria e Palermo

Al 36' Palermo in gol con Pierozzi al termine di un'azione corale, ma la rete viene annullata: l'arbitro, richiamato al monitor, punisce un fallo di Bani su Conti. La squadra di Pippo Inzaghi trova comunque il vantaggio prima del riposo grazie a un'autorete di Abildgaard (45+2'), sugli sviluppi di un piazzato calciato da Palumbo. Al rientro dagli spogliatoi è però veemente la reazione della Sampdoria, che pareggia al 50' con Begic (assist di Di Pardo) e sorpassa al 53' con Pierini (su cross di Brunori). Al 68' arriva anche il tris di Cherubini (innescato da Hadzikadunic) e i giochi sembrano chiusi, ma gli ospiti trovano la forza di riaprirli con l'ex di turno Augello (78') e di trovare poi il 3-3 al 90+2' con Ceccaroni (sull'ennesima 'pennellata' di Palumbo da calcio piazzato). Un punto comunque prezioso per il Palermo al momento in lotta per un posto nobile nella griglia playoff. ma anche per una Sampdoria riuscita a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

Colpo Modena a Venezia, il Pescara di Insigne ko con il Catanzaro

Questi i risultati e la cronaca delle altre gare della 24ª giornata di Serie B in programma oggi (martedì 10 febbraio), in cui spicca il ko casalingo della capolista Venezia (battuta 2-0 dal Modena al 'Penzo') e il successo esterno del Catanzaro (0-2) sul campo di un Pescara sempre più ultimo (scricchiola la panchina di Giorgio Gorgone), in cui ha esordito nel finale Lorenzo Insigne, tornato in Abruzzo dopo 14 anni nel mercato di gennaio.

