Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serie B, il Palermo vince al Barbera. Per il Frosinone pareggio in extremis, sprint salvezza del Bari 

Nel turno infrasettimanale spettacolare 3-3 tra Carrarese e Catanzaro: tutti i dettagli
2 min

Si è chiuso stasera il turno infrasettimanale di Serie B. Il mercoledì sorride al Palermo che adesso è sotto di un punto rispetto al Frosinone, terzo in classifica a quota 55 punti. I rosanero non steccano al Barbera battendo il Mantova per 2-1 grazie ai gol di Ranocchia e Pohjanpalo, mentre i canarini pareggiano all'ultimo respirto in casa, di fronte al Pescara, ancora ultimo della classe. La sfida nel basso Lazio finisce con il punteggio di 2-2: apre la doppietta di Di Nardo per gli ospiti, poi però nel finale segnano Calò su rigore e Raimondo al minuto 94.  

Colpo Bari con Maggiore 

Aggancia la zona playout il Bari che mette sotto l'Empoli per 2-1: dopo il botta e risposta tra Rao e Shpendi a fine primo tempo, fa la differenza il gol di Maggiore nella ripresa. La giornata si era aperta con lo spettacolare 3-3 tra Carrarese e Catanzaro: l'ultima parola la mette Pittarello dal dischetto. Juve Stabia e Sampdoria, invece, non sono andate oltre lo 1-1: illude i padroni di casa Correia, risponde subito Di Pardo per i blucerchiati.  

 

 

   

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

La classificaIl Venezia vola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS