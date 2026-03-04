Serie B, il Palermo vince al Barbera. Per il Frosinone pareggio in extremis, sprint salvezza del Bari 

Si è chiuso stasera il turno infrasettimanale di Serie B. Il mercoledì sorride al Palermo che adesso è sotto di un punto rispetto al Frosinone, terzo in classifica a quota 55 punti. I rosanero non steccano al Barbera battendo il Mantova per 2-1 grazie ai gol di Ranocchia e Pohjanpalo, mentre i canarini pareggiano all'ultimo respirto in casa, di fronte al Pescara, ancora ultimo della classe. La sfida nel basso Lazio finisce con il punteggio di 2-2: apre la doppietta di Di Nardo per gli ospiti, poi però nel finale segnano Calò su rigore e Raimondo al minuto 94.

Colpo Bari con Maggiore

Aggancia la zona playout il Bari che mette sotto l'Empoli per 2-1: dopo il botta e risposta tra Rao e Shpendi a fine primo tempo, fa la differenza il gol di Maggiore nella ripresa. La giornata si era aperta con lo spettacolare 3-3 tra Carrarese e Catanzaro: l'ultima parola la mette Pittarello dal dischetto. Juve Stabia e Sampdoria, invece, non sono andate oltre lo 1-1: illude i padroni di casa Correia, risponde subito Di Pardo per i blucerchiati.