Serie B, il calendario fino alla fine del campionato: date e orari

Lotta promozione, playoff e salvezza: tutti gli appuntamenti da cerchiare in rosso dalla trentatreesima alla trentottesima e ultima giornata
La Lega Serie B ha reso noto il calendario con date e orari dei match dalla trentatreesima alla trentottesima e ultima giornata di campionato. Il riepilogo.

Serie B, trentatreesima giornata: date e orari

33a GIORNATA

Domenica 5 aprile 2026

  • ore 17.15 FROSINONE - PADOVA
  • ore 19.30 PALERMO - AVELLINO

Lunedì 6 aprile 2026

  • ore 12.30 CESENA - SÜDTIROL
  • ore 15.00 BARI - MODENA
  • ore 15.00 CATANZARO – MONZA
  • ore 15.00 MANTOVA – V. ENTELLA
  • ore 15.00 REGGIANA – PESCARA
  • ore 15.00 VENEZIA – JUVE STABIA
  • ore 17.15 SAMPDORIA – EMPOLI
  • ore 19.30 CARRARESE – SPEZIA

Serie B, trentaquattresima giornata: date e orari 

34a GIORNATA

Venerdì 10 aprile 2026

  • ore 20.30 FROSINONE - PALERMO

Sabato 11 aprile 2026

  • ore 15.00 JUVE STABIA – CESENA
  • ore 15.00 PESCARA – SAMPDORIA
  • ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
  • ore 15.00 V. ENTELLA – VENEZIA
  • ore 17.15 AVELLINO - CATANZARO
  • ore 19.30 MONZA – BARI

Domenica 12 aprile 2026

  • ore 15.00 PADOVA – EMPOLI
  • ore 17.15 SPEZIA – MANTOVA
  • ore 19.30 REGGIANA – CARRARESE

Serie B, trentacinquesima giornata: date e orari

35a GIORNATA

Venerdì 17 aprile 2026

  • ore 20.30 SAMPDORIA - MONZA

Sabato 18 aprile 2026

  • ore 15.00 BARI – VENEZIA
  • ore 15.00 MANTOVA - AVELLINO
  • ore 15.00 MODENA – FROSINONE
  • ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL
  • ore 17.15 PALERMO - CESENA
  • ore 19.30 JUVE STABIA – CATANZARO

Domenica 19 aprile 2026

  • ore 15.00 CARRARESE – PESCARA
  • ore 17.15 PADOVA – REGGIANA
  • ore 19.30 EMPOLI – V. ENTELLA

Serie B, trentaseiesima giornata: date e orari

36a GIORNATA

Venerdì 24 aprile 2026

  • ore 19.00 MONZA – MODENA*
  • ore 21.00 AVELLINO – BARI

Sabato 25 aprile 2026

  • ore 12.30 CATANZARO – SPEZIA
  • ore 15.00 FROSINONE - CARRARESE
  • ore 15.00 PESCARA – JUVE STABIA
  • ore 15.00 REGGIANA – PALERMO
  • ore 15.00 SÜDTIROL - MANTOVA
  • ore 15.00 V. ENTELLA - PADOVA
  • ore 17.15 VENEZIA – EMPOLI
  • ore 19.30 CESENA – SAMPDORIA

* anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo, non differibile, programmato presso il medesimo impianto.

Serie B, trentasettesima giornata: date e orari 

37a GIORNATA**

Venerdì 1° maggio 2026

  • ore 15.00 BARI – V. ENTELLA
  • ore 15.00 CARRARESE - CESENA
  • ore 15.00 EMPOLI – AVELLINO
  • ore 15.00 JUVE STABIA - FROSINONE
  • ore 15.00 MANTOVA – MONZA
  • ore 15.00 MODENA – REGGIANA
  • ore 15.00 PADOVA – PESCARA
  • ore 15.00 PALERMO - CATANZARO
  • ore 15.00 SAMPDORIA - SÜDTIROL
  • ore 15.00 SPEZIA – VENEZIA

Serie B, trentottesima giornata: date e orari 

38a GIORNATA**

Venerdì 8 maggio 2026

  • ore 20.30 AVELLINO - MODENA
  • ore 20.30 CATANZARO - BARI
  • ore 20.30 CESENA - PADOVA
  • ore 20.30 FROSINONE - MANTOVA
  • ore 20.30 MONZA - EMPOLI
  • ore 20.30 PESCARA - SPEZIA
  • ore 20.30 REGGIANA - SAMPDORIA
  • ore 20.30 SÜDTIROL – JUVE STABIA
  • ore 20.30 VENEZIA - PALERMO
  • re 20.30 V. ENTELLA – CARRARESE

** La LNPB si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite. 

