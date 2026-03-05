Serie B, il calendario fino alla fine del campionato: date e orari
La Lega Serie B ha reso noto il calendario con date e orari dei match dalla trentatreesima alla trentottesima e ultima giornata di campionato. Il riepilogo.
Serie B, trentatreesima giornata: date e orari
33a GIORNATA
Domenica 5 aprile 2026
- ore 17.15 FROSINONE - PADOVA
- ore 19.30 PALERMO - AVELLINO
Lunedì 6 aprile 2026
- ore 12.30 CESENA - SÜDTIROL
- ore 15.00 BARI - MODENA
- ore 15.00 CATANZARO – MONZA
- ore 15.00 MANTOVA – V. ENTELLA
- ore 15.00 REGGIANA – PESCARA
- ore 15.00 VENEZIA – JUVE STABIA
- ore 17.15 SAMPDORIA – EMPOLI
- ore 19.30 CARRARESE – SPEZIA
Serie B, trentaquattresima giornata: date e orari
34a GIORNATA
Venerdì 10 aprile 2026
- ore 20.30 FROSINONE - PALERMO
Sabato 11 aprile 2026
- ore 15.00 JUVE STABIA – CESENA
- ore 15.00 PESCARA – SAMPDORIA
- ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
- ore 15.00 V. ENTELLA – VENEZIA
- ore 17.15 AVELLINO - CATANZARO
- ore 19.30 MONZA – BARI
Domenica 12 aprile 2026
- ore 15.00 PADOVA – EMPOLI
- ore 17.15 SPEZIA – MANTOVA
- ore 19.30 REGGIANA – CARRARESE
Serie B, trentacinquesima giornata: date e orari
35a GIORNATA
Venerdì 17 aprile 2026
- ore 20.30 SAMPDORIA - MONZA
Sabato 18 aprile 2026
- ore 15.00 BARI – VENEZIA
- ore 15.00 MANTOVA - AVELLINO
- ore 15.00 MODENA – FROSINONE
- ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL
- ore 17.15 PALERMO - CESENA
- ore 19.30 JUVE STABIA – CATANZARO
Domenica 19 aprile 2026
- ore 15.00 CARRARESE – PESCARA
- ore 17.15 PADOVA – REGGIANA
- ore 19.30 EMPOLI – V. ENTELLA
Serie B, trentaseiesima giornata: date e orari
36a GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
- ore 19.00 MONZA – MODENA*
- ore 21.00 AVELLINO – BARI
Sabato 25 aprile 2026
- ore 12.30 CATANZARO – SPEZIA
- ore 15.00 FROSINONE - CARRARESE
- ore 15.00 PESCARA – JUVE STABIA
- ore 15.00 REGGIANA – PALERMO
- ore 15.00 SÜDTIROL - MANTOVA
- ore 15.00 V. ENTELLA - PADOVA
- ore 17.15 VENEZIA – EMPOLI
- ore 19.30 CESENA – SAMPDORIA
* anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo, non differibile, programmato presso il medesimo impianto.
Serie B, trentasettesima giornata: date e orari
37a GIORNATA**
Venerdì 1° maggio 2026
- ore 15.00 BARI – V. ENTELLA
- ore 15.00 CARRARESE - CESENA
- ore 15.00 EMPOLI – AVELLINO
- ore 15.00 JUVE STABIA - FROSINONE
- ore 15.00 MANTOVA – MONZA
- ore 15.00 MODENA – REGGIANA
- ore 15.00 PADOVA – PESCARA
- ore 15.00 PALERMO - CATANZARO
- ore 15.00 SAMPDORIA - SÜDTIROL
- ore 15.00 SPEZIA – VENEZIA
Serie B, trentottesima giornata: date e orari
38a GIORNATA**
Venerdì 8 maggio 2026
- ore 20.30 AVELLINO - MODENA
- ore 20.30 CATANZARO - BARI
- ore 20.30 CESENA - PADOVA
- ore 20.30 FROSINONE - MANTOVA
- ore 20.30 MONZA - EMPOLI
- ore 20.30 PESCARA - SPEZIA
- ore 20.30 REGGIANA - SAMPDORIA
- ore 20.30 SÜDTIROL – JUVE STABIA
- ore 20.30 VENEZIA - PALERMO
- re 20.30 V. ENTELLA – CARRARESE
** La LNPB si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.
