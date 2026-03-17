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martedì 17 marzo 2026
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Palermo-Juve Stabia diretta Serie B: segui la sfida tra Inzaghi e Abate LIVE

I rosanero affrontano le 'Vespe' allo stadio 'Barbera': in palio punti pesanti per la zona playoff. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsSerie BPalermo-Juve Stabia
Aggiorna

PALERMO - È il giorno di Palermo-Juve Stabia, sfida valevole per la 31esima giornata di Serie B. Allo stadio 'Renzo Barbera', nel turno infrasettimanale, si sfidano i rosanero di Inzaghi, reduci dal pesante ko di Monza e le 'Vespe' di Abate, senza vittorie da sei partite (tre pareggi e tre sconfitte): in palio punti pesanti per la zona playoff. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

18:10

Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Ricciardi, Mosti, Leone, Torrasi, Cacciamani; Okoro, Pierobon. All. Abate.

18:00

Palermo-Juve Stabia, arbitra Dionisi: la squadra arbitrale

Il match del 'Barbera' sarà diretto da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, con Rossi e Barone come assistenti. Rispoli è quarto ufficiale, Serra al VAR e Gualtieri all’AVAR.

17:50

I precedenti tra Palermo e Juve Stabia

Sono 19 i precedenti tra le due formazioni: 10 le vittorie dei rosanero, 5 pareggi e 4 successi delle 'Vespe'. Gli scontri diretti al 'Barbera' (9 totali) sono invece nettamente favorevoli al Palermo con 5 vittorie. Tre sono i pareggi mentre i gialloblù campani si sono imposti in Sicilia in un'unica occasione: era il 7 marzo 2021, 29ª giornata del campionato di Serie C, girone C, quando la Juve Stabia sbancò il 'Barbera' con il risultato di 4-2.

 

17:40

Dove vedere Palermo-Juve Stabia in tv e streaming

Il match del 'Barbera' sarà visibile in diretta streaming e TV su DAZN, piattaforma ufficiale del campionato, e sul nuovo LaB Channel, il canale nato dalla collaborazione tra Amazon e la Lega Serie B.

17:30

Serie B, Palermo-Juve Stabia: data e orario del match

La sfida tra Inzaghi e Abate (insieme al Milan tra il 2009 e il 2012 come compagni di squadra e nella stagione 2014/15 con Filippo allenatore rossonero) è in programma oggi, martedì 17 marzo, allo Stadio 'Renzo Barbera' con il calcio d'inizio fissato alle ore 19:00.

Stadio 'Renzo Barbera', Palermo

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