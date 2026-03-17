Palermo-Juve Stabia diretta Serie B: segui la sfida tra Inzaghi e Abate LIVE

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PALERMO - È il giorno di Palermo-Juve Stabia, sfida valevole per la 31esima giornata di Serie B. Allo stadio 'Renzo Barbera', nel turno infrasettimanale, si sfidano i rosanero di Inzaghi, reduci dal pesante ko di Monza e le 'Vespe' di Abate, senza vittorie da sei partite (tre pareggi e tre sconfitte): in palio punti pesanti per la zona playoff. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

18:10 Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All. Inzaghi. JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Ricciardi, Mosti, Leone, Torrasi, Cacciamani; Okoro, Pierobon. All. Abate. 18:00 Palermo-Juve Stabia, arbitra Dionisi: la squadra arbitrale Il match del 'Barbera' sarà diretto da Federico Dionisi della sezione de L’Aquila, con Rossi e Barone come assistenti. Rispoli è quarto ufficiale, Serra al VAR e Gualtieri all’AVAR. 17:50 I precedenti tra Palermo e Juve Stabia Sono 19 i precedenti tra le due formazioni: 10 le vittorie dei rosanero, 5 pareggi e 4 successi delle 'Vespe'. Gli scontri diretti al 'Barbera' (9 totali) sono invece nettamente favorevoli al Palermo con 5 vittorie. Tre sono i pareggi mentre i gialloblù campani si sono imposti in Sicilia in un'unica occasione: era il 7 marzo 2021, 29ª giornata del campionato di Serie C, girone C, quando la Juve Stabia sbancò il 'Barbera' con il risultato di 4-2.

17:40 Dove vedere Palermo-Juve Stabia in tv e streaming Il match del 'Barbera' sarà visibile in diretta streaming e TV su DAZN, piattaforma ufficiale del campionato, e sul nuovo LaB Channel, il canale nato dalla collaborazione tra Amazon e la Lega Serie B. 17:30 Serie B, Palermo-Juve Stabia: data e orario del match La sfida tra Inzaghi e Abate (insieme al Milan tra il 2009 e il 2012 come compagni di squadra e nella stagione 2014/15 con Filippo allenatore rossonero) è in programma oggi, martedì 17 marzo, allo Stadio 'Renzo Barbera' con il calcio d'inizio fissato alle ore 19:00. Stadio 'Renzo Barbera', Palermo

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