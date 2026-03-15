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domenica 15 marzo 2026
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Monza-Palermo, il segno del destino

Leggi il commento dopo la vittoria dei brianzoli di Bianco contro i rosanero di Inzaghi nel big-match della Serie B
Tullio Calzone
1 min
TagsSerie BMonzaPalermo

Possono bastare tre tiri nello specchio della porta per fare tre gol e vincere la partita contro la 2ª migliore difesa del campionato? Il Monza ieri sera ha dimostrato di sì. È possibile. Soprattutto dopo una gara pressoché perfetta in fase difensiva, condotta con <

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