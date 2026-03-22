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domenica 22 marzo 2026
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Serie B, Bari travolto al San Nicola dalla Carrarese. Il Frosinone passa a Bolzano: agganciato il Monza

Trentaduesima giornata di campionato, i biancorossi perdono 3-0 in casa. Gli uomini di Alvini calano il tris contro il Südtirol
3 min
TagsSerie B

Trentaduesima giornata di Serie B. Dopo i gol e le emozioni nei match del sabato, anche la domenica del torneo cadetto ha regalato reti e spettacolo distribuendo punti pesantissimo in chiave promozione, playoff e lotta per non retrocedere. Successo vitale per il Frosinone, a Bolzano, contro il Südtirol:3-1. Agganciato il Monza al secondo posto in classifica grazie alle marcature di Raimondo (7'), Calò (68') e Ghedjemis (85') intervallate dal temporaneo centro per l'1-1 di Pecorino, al 60'. In chiave permanenza in categoria da segnalare il successo che vale doppio della Carrarese al San Nicola contro il Bari: 3-0. A decidere l'incontro i gol nella ripresa di Rouhi al 47', Abiuso al 72' e Bouah all'82'. Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi pugliesi, i gialloazzurri toscani volano a +8 sugli odierni dirimpettai di turno.  

Poker dell'Empoli al Pescara, espulso Acampora al 13'

Tre punti d'oro anche per l'Empoli contro il fanalino di coda Pescara, in dieci uomini dal 13': rosso diretto ad Acampora. Scoppiettante 4-2. Steven Shpendi sblocca al 9', Lovato raddoppio al 33', poi Di Nardo scuote gli abruzzesi con la doppietta al 41' e al 47' del secondo tempo che regala un illusorio e momentaneo pareggio: al 65' doppietta personale di Steven Shpendi, all'80' chiude i conti Fila. Dalle 17:15 si gioca Sampdoria-Avellino, dalle 19:30 Virtus Entella-Reggiana.

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