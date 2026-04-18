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Dove vedere Modena-Frosinone in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla partita della 35esima giornata di Serie B: Alvini deve tenere la scia del Monza. Sottil per consolidare i playoff
TagsSerie BModenaFrosinone

Il Monza chiama, il Frosinone è chiamato a rispondere. La squadra di Alvini è chiamata a ottenere un sucesso a Modena per raggiungere in classifica gli uomini di Bianco, che nell'anticipo hanno battuto nettamente la Sampdoria. Dall'altra parte, invece, gli emiliani guidati da Sottil vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff.

Modena-Frosinone, l'orario

Modena-Frosinone si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Braglia" di Modena. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 15:00.

Dove vedere Modena-Frosinone in diretta tv

Modena-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Modena-Frosinone, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Sottil e Alvini

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Zampano; De Luca, Ambrosino. Allenatore: Sottil. A disp.: Laidani, Bagheria, Dellavalle, Cauz, Nador, Cotali, Beyuku, Wiafe, Zanimacchia, Imputato, Mendes. Indisponibili: Sersanti, Gliozzi, Chichizola, Defrel 
Squalificati: Gerli. Diffidati: -. 

 

 

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A.Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.  
A disposizione: Pisseri, Lolic, Gelli J., Koutsoupias, Oyono J., Fini, Fiori, Cittadini, Zilli, Barcella, Kone, Vergani.  
Indisponibili: Corrado. Squalificati: -. Diffidati: Cittadini, Cichella, Gelli J., Fiori, Gelli F. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Il Monza chiama, il Frosinone è chiamato a rispondere. La squadra di Alvini è chiamata a ottenere un sucesso a Modena per raggiungere in classifica gli uomini di Bianco, che nell'anticipo hanno battuto nettamente la Sampdoria. Dall'altra parte, invece, gli emiliani guidati da Sottil vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff.

Modena-Frosinone, l'orario

Modena-Frosinone si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Braglia" di Modena. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 15:00.

Dove vedere Modena-Frosinone in diretta tv

Modena-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Modena-Frosinone, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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