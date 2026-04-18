Dove vedere Modena-Frosinone in tv? Dazn o Prime Video, orario

Il Monza chiama, il Frosinone è chiamato a rispondere. La squadra di Alvini è chiamata a ottenere un sucesso a Modena per raggiungere in classifica gli uomini di Bianco, che nell'anticipo hanno battuto nettamente la Sampdoria . Dall'altra parte, invece, gli emiliani guidati da Sottil vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff .

Modena-Frosinone, l'orario

Modena-Frosinone si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Braglia" di Modena. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 15:00.

Dove vedere Modena-Frosinone in diretta tv

Modena-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Modena-Frosinone, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.