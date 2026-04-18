Dove vedere Palermo-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario

Pubblico delle grandi occasioni al "Barbera". Saranno circa trentamila i presenti sugli spalti a seguire il Palermo di Inzaghi nella sfida contro il Cesena di Cole. I rosanero vogliono tenere la scia in classifica del Frosinone, che giocherà prima contro il Modena, e del Monza, che nell'anticipo ha battuto nettamente la Sampdoria . Il Cesena di Cole , invece, vuole mantenere a distanza la Carrarese e preservare la propria posizione nei playoff .

Palermo-Cesena, l'orario

Palermo-Cesena si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Barbera" di Palermo d'innanzi a una grande cornice di pubblico. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 17:15.

Dove vedere Palermo-Cesena in diretta tv

Palermo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e Onefootball TV. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Cesena, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.