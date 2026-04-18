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Dove vedere Palermo-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario

Trentamila persone attese al "Barbera" per la sfida tra i rosanero di Inzaghi contro gli uomini di Ashley Cole
TagsSerie BPalermoCesena

Pubblico delle grandi occasioni al "Barbera". Saranno circa trentamila i presenti sugli spalti a seguire il Palermo di Inzaghi nella sfida contro il Cesena di Cole. I rosanero vogliono tenere la scia in classifica del Frosinone, che giocherà prima contro il Modena, e del Monza, che nell'anticipo ha battuto nettamente la Sampdoria. Il Cesena di Cole, invece, vuole mantenere a distanza la Carrarese e preservare la propria posizione nei playoff.

Palermo-Cesena, l'orario

Palermo-Cesena si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Barbera" di Palermo d'innanzi a una grande cornice di pubblico. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 17:15.

Dove vedere Palermo-Cesena in diretta tv

Palermo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e Onefootball TV. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Cesena, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Inzaghi e Cole

PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Corona.

Indisponibili: Johnsen. Squalificati: Peda. Diffidati: Bereszynski, Bani, Magnani, Gyasi.

 

 

CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Bastoni; Ciervo, Berti, Shpendi; Cerri. Allenatore: Cole.

A disposizione: Siano, Ferretti, Guidi, Amoran, Mangraviti, Magni, Frabotta, Castagnetti, Arrigoni, Vrioni, Papa Wade, Francesconi, Olivieri.

Ind.: Castrovilli. Squal.: -. Diffidati: Berti, Mangraviti, Piacentini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Pubblico delle grandi occasioni al "Barbera". Saranno circa trentamila i presenti sugli spalti a seguire il Palermo di Inzaghi nella sfida contro il Cesena di Cole. I rosanero vogliono tenere la scia in classifica del Frosinone, che giocherà prima contro il Modena, e del Monza, che nell'anticipo ha battuto nettamente la Sampdoria. Il Cesena di Cole, invece, vuole mantenere a distanza la Carrarese e preservare la propria posizione nei playoff.

Palermo-Cesena, l'orario

Palermo-Cesena si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Barbera" di Palermo d'innanzi a una grande cornice di pubblico. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 17:15.

Dove vedere Palermo-Cesena in diretta tv

Palermo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e Onefootball TV. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Palermo-Cesena, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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