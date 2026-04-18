Dove vedere Palermo-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario
Pubblico delle grandi occasioni al "Barbera". Saranno circa trentamila i presenti sugli spalti a seguire il Palermo di Inzaghi nella sfida contro il Cesena di Cole. I rosanero vogliono tenere la scia in classifica del Frosinone, che giocherà prima contro il Modena, e del Monza, che nell'anticipo ha battuto nettamente la Sampdoria. Il Cesena di Cole, invece, vuole mantenere a distanza la Carrarese e preservare la propria posizione nei playoff.
Palermo-Cesena, l'orario
Palermo-Cesena si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Barbera" di Palermo d'innanzi a una grande cornice di pubblico. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 17:15.
Dove vedere Palermo-Cesena in diretta tv
Palermo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e Onefootball TV. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Cesena, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Inzaghi e Cole
PALERMO (3-4-2-1): Gomis; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Corona.
Indisponibili: Johnsen. Squalificati: Peda. Diffidati: Bereszynski, Bani, Magnani, Gyasi.
CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Bastoni; Ciervo, Berti, Shpendi; Cerri. Allenatore: Cole.
A disposizione: Siano, Ferretti, Guidi, Amoran, Mangraviti, Magni, Frabotta, Castagnetti, Arrigoni, Vrioni, Papa Wade, Francesconi, Olivieri.
Ind.: Castrovilli. Squal.: -. Diffidati: Berti, Mangraviti, Piacentini.
Pubblico delle grandi occasioni al "Barbera". Saranno circa trentamila i presenti sugli spalti a seguire il Palermo di Inzaghi nella sfida contro il Cesena di Cole. I rosanero vogliono tenere la scia in classifica del Frosinone, che giocherà prima contro il Modena, e del Monza, che nell'anticipo ha battuto nettamente la Sampdoria. Il Cesena di Cole, invece, vuole mantenere a distanza la Carrarese e preservare la propria posizione nei playoff.
Palermo-Cesena, l'orario
Palermo-Cesena si giocherà oggi, sabato 18 aprile, allo stadio "Barbera" di Palermo d'innanzi a una grande cornice di pubblico. Il calcio d'inizio della partita è previsto alle ore 17:15.
Dove vedere Palermo-Cesena in diretta tv
Palermo-Cesena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel e Onefootball TV. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Cesena, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del match di oggi su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.