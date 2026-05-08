Tutti i verdetti della Serie B: quando si giocheranno playoff e playout
Giù il sipario sulla stagione regolare di Serie B: emessi tutti i verdetti. Dopo il Venezia è il Frosinone la seconda squadra promossa direttamente in Serie A. Dopo due anni i ciociari ritrovano la massima Serie travolgendo 5-0 il Mantova e chiudendo davanti al Monza, terzo: i brianzoli proveranno a rifarsi nei playoff ai quali si sono qualificati con il miglior piazzamento davanti a Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia (solo i rosanero non erano già certi del proprio piazzamento in ottica postseason prima dell'ultima giornata) e Avellino: i biancoverdi battono 1-0 il Modena e approfittano della sconfitta casalinga del Cesena 4-3 contro il Padova per spuntarla al fotofinish nella bagarre per l'ottavo posto, l'ultimo che dà accesso a uno slot per giocarsi il salto di categoria. Retrocedono in Serie C Reggiana, Spezia e Pescara. L'Entella batte 2-1 la Carrarese ed è salva così come l'Empoli (2-2 Monza). Il Bari va a vincere 3-2 a Catanzaro ma non basta per evitare i playout: li giocherà contro il Südtirol, fermato sull'1-1 dalla Juve Stabia al Druso.
Playoff Serie B, il calendario: date e orari
Playoff Serie B, il calendario: date e orari.
- Turno preliminare (gara unica)
Modena-Juve Stabia (martedì 12 maggio 2026, ore 18:45).
Catanzaro-Avellino (martedì 12 maggio 2026, ore 21).
- Semifinali (andata)
Vincente Modena-Juve Stabia contro Monza (sabato 16 maggio 2026, ore 20)
Vincente Catanzaro-Avellino contro Palermo (domenica 17 maggio 2026, ore 20)
- Semifinali (ritorno)
Monza contro vincente Modena-Juve Stabia (martedì 19 maggio 2026, ore 20)
Palermo vs contro vincente Catanzaro-Cesena (mercoledì 20 maggio 2026, ore 20)
- Finale (andata)
Domenica 24 maggio 2026, ore 20.
- Finale (ritorno)
Venerdì 29 maggio 2026, ore 20.
Playout Serie B, il calendario: date e orari
Playout Serie B, il calendario: date e orari.
- Andata
Bari-Südtirol (venerdì 15 maggio 2026, ore 20).
- Ritorno
Südtirol-Bari (venerdì 22 maggio 2026, ore 20).
Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive, se necessario.
Playoff e playout Serie B, il regolamento
Playoff Serie B, il regolamento. Nel turno preliminare in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocano i supplementari, ma in caso di ulteriore parità niente rigori: passa al turno successivo la squadra di casa. Dalle semifinali gare di andata e ritorno. La gara di ritorno si gioca in casa della meglio classificata. In caso di parità totale nel doppio confronto si qualifica per la finale, senza disputa dei supplementari, la squadra che si è classificata più in alto durante la stagione regolare. Stesso discorso per la finale: gara di ritorno in casa della meglio classificata, che accede in Serie A in caso di parità totale nei 180 minuti.
Anche nei playout il ritorno si gioca in casa della meglio piazzata, ovvero il Südtirol: nel caso in cui la parità assoluta con il Bari dovesse perdurare dopo 180 minuti più recupero, rimane in Serie B.