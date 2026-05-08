Serie B diretta ultima giornata: dal Palermo al Frosinone, risultati e classifica LIVE

È la notte della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B 2025/26 , con ancora tantissimi verdetti da emettere. Nel campionato cadetto, infatti, è ancora da decidere la seconda squadra che otterrà la promozione diretta dopo il Venezia, l'ultimo slot della griglia playoff , i playout e chi retrocederà . Alle 20:30 tutte e venti le squadre scenderanno in campo contemporaneamente: segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

19:53

Playout Serie B, ad oggi sarebbe Entella-Bari: date e orari delle partite

Ecco date e orari delle partite valide per i playout di Serie B:

Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.00)

Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.00)

19:42

Playoff Serie B, quando si giocherà il turno preliminare

Stasera l'ultimo turno della stagione regolare, martedì andrà in scena il turno preliminare dei playoff: Modena-Juve Stabia alle ore 18:45, mentre il Catanzaro di Aquilani attende l'avversaria che sarà ospite al "Ceravolo" alle ore 21.

19:30

Lotta salvezza: Bari sicuro dei playout con un pareggio

Bari, Entella, Sudtirol ed Empoli sperano ancora di evitare i playout, mentre Reggiana, Spezia e Pescara hanno bisogno di un miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta e centrare almeno il quartultimo posto in classifica. LA CLASSIFICA

19:20

Corsa all'ottavo posto: Avellino e Cesena favorite secondo le combinazioni

Già qualificate ai playoff Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia, in attesa di capire chi sarà la terza forza tra Monza e Frosinone. Per l'ottavo e ultimo posto disponibile è bagarre totale. L'Avellino è il favorito visto che è avanti nella classifica avulsa in caso di arrivo a tre con Cesena e Mantova. Se i lupi dovessero arrivare appaiati solo ai romagnoli, staccherebbero il pass i bianconeri; in caso di arrivo a pari punti solo con il Mantova, avrebbero ragione gli irpini. I virgiliani, dal canto loro, hanno gli scontri diretti a favore con il Cesena. Spingono dietro anche Carrarese e Sampdoria, a quota 44, aggrappate a una speranza molto bassa. Devono vincere entrambe e sperare che Avellino, Cesena e Mantova perdano.

19:10

Frosinone a un passo dalla Serie A

Il Frosinone al momento è secondo in classifica e stasera in casa contro il Mantova gli basterà un pareggio per brindare alla promozione. A tre punti dai ciociari c'è il Monza, che deve sperare in una sconfitta della squadra laziale e contemporaneamente battere l’Empoli, coinvolta però nella lotta per non retrocedere. Una missione quindi molto complicata.

19:05

Serie B, tutto in 90 minuti: combinazioni e possibili verdetti

La serie cadetta tutta in campo in contemporanea stasera per l'ultima giornata. Venezia già in A, il resto è tutto da decidere. Un guida pratica per capire la situazione con tutti gli scenari possibili in testa e in coda. IL QUADRO COMPLETO

19:00

Serie B, manca sempre all'inizio dell'ultima giornata

Alle 20:30 scenderanno in campo le venti squadre del campionato di Serie B per un totale di dieci partite in contemporanea nell'ultima giornata.