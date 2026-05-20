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Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B

Al Barbera si riparte dal 3-0 a favore dei calabresi maturato nella semifinale di andata: le possibili scelte di Inzaghi e Aquilani
TagsSerie BPalermoCatanzaro

Al Barbera c'è in palio la finale dei playoff di Serie B. Palermo e Catanzaro puntano la sfida contro il Monza, che nella serata di ieri ha battuto la Juve Stabia. Si riparte dal 3-0 a favore della squadra di Aquilani maturato domenica sera, con tre reti segnate nel primo tempo. "La missione va ancora completata" ha dichiarato in conferenza stampa. I rosanero di Inzaghi, per sperare nella qualificazione, devono rimontare tre gol. 

Palermo-Catanzaro, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B

Palermo-Catanzaro andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20 allo stadio Barbera. In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i rosanero a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Dove vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv

Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Palermo-Catanzaro, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili formazioni di Inzaghi e Aquilani

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: Gomis, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Corona.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Pierozzi, Ranocchia, Augello 

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani 
A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Di Francesco, D’Alessandro.
Indisponibili: Cisse Squalificati: -. Diffidati: Frosinini.

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Al Barbera c'è in palio la finale dei playoff di Serie B. Palermo e Catanzaro puntano la sfida contro il Monza, che nella serata di ieri ha battuto la Juve Stabia. Si riparte dal 3-0 a favore della squadra di Aquilani maturato domenica sera, con tre reti segnate nel primo tempo. "La missione va ancora completata" ha dichiarato in conferenza stampa. I rosanero di Inzaghi, per sperare nella qualificazione, devono rimontare tre gol. 

Palermo-Catanzaro, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B

Palermo-Catanzaro andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20 allo stadio Barbera. In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i rosanero a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Dove vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv

Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

 

Palermo-Catanzaro, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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