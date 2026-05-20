Dove vedere Palermo-Catanzaro in tv? Orario e canale della semifinale playoff di Serie B
Al Barbera c'è in palio la finale dei playoff di Serie B. Palermo e Catanzaro puntano la sfida contro il Monza, che nella serata di ieri ha battuto la Juve Stabia. Si riparte dal 3-0 a favore della squadra di Aquilani maturato domenica sera, con tre reti segnate nel primo tempo. "La missione va ancora completata" ha dichiarato in conferenza stampa. I rosanero di Inzaghi, per sperare nella qualificazione, devono rimontare tre gol.
Palermo-Catanzaro, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B
Palermo-Catanzaro andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20 allo stadio Barbera. In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i rosanero a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.
Dove vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv
Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Catanzaro, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Inzaghi e Aquilani
PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: Gomis, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Corona.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Pierozzi, Ranocchia, Augello
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. Allenatore: Aquilani
A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Di Francesco, D’Alessandro.
Indisponibili: Cisse Squalificati: -. Diffidati: Frosinini.
Al Barbera c'è in palio la finale dei playoff di Serie B. Palermo e Catanzaro puntano la sfida contro il Monza, che nella serata di ieri ha battuto la Juve Stabia. Si riparte dal 3-0 a favore della squadra di Aquilani maturato domenica sera, con tre reti segnate nel primo tempo. "La missione va ancora completata" ha dichiarato in conferenza stampa. I rosanero di Inzaghi, per sperare nella qualificazione, devono rimontare tre gol.
Palermo-Catanzaro, l'orario del ritorno della semifinale playoff di Serie B
Palermo-Catanzaro andrà in scena oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20 allo stadio Barbera. In caso di parità in termini di differenza reti, sarebbero i rosanero a passare il turno. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.
Dove vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv
Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Catanzaro, dove vedere in streaming la semifinale playoff di ritorno
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale del ritorno della semifinale playoff su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.