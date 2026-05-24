Catanzaro-Monza diretta Serie B: segui l'andata della finale playoff LIVE

In Serie B è il giorno di Catanzaro-Monza . Allo stadio "Nicola Ceravolo" si gioca l'andata della finale playoff , con Alberto Aquilani che sfida Paolo Bianco in occasione del primo round del doppio confronto per la Serie A . I calabresi, entrati in gioco nel turno preliminare degli spareggi promozione, hanno avuto la meglio dell'Avellino e hanno poi eliminato il Palermo in semifinale mentre i brianzoli sono riusciti a superare lo scoglio rappresentato dalla Juve Stabia di Ignazio Abate staccando così il pass per la doppia sfida che mette in palio il salto di categoria. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:41

Aquilani: "Conta più il cuore che le gambe"

Aquilani a Dazn prima di Catanzaro-Monza: "Siamo orgogliosi dell'atmosfera che c'è. Sappiamo quanto questo popolo ci tiene. Ci hanno accompagnati. Siamo orgogliosi e focalizzati sulla partita. Siamo qui e ce la vogliamo giocare. Il gap di punti rispetto al Monza? Se siamo qui è perché c'è stata una grande dedizione al lavoro, la condivisione di un percorso metodologico. Oggi si azzera tutto. Speriamo di dimostare le nostre qualità, che sono tante. Ho fiducia in tutti i miei ragazzi. Conta più il cuore che le gambe. Come fai a non trovare energie con un pubblico così?".

19:40

Bianco: "La pressione su di noi c'è dall'inizio, non dobbiamo concedere niente"

Bianco a Sky prima di Catanzaro-Monza: "La pressione su di noi c'è dall'inizio. Abbiamo fatto un buon percorso anche se non siamo riusciti ad ottenere la promozione diretta. Di solito con questi punti si va in Serie A, ma c'è qualcuno che ha fatto meglio di noi. In queste partite il margine d'errore è minimo. Dobbiamo essere bravi e non concedere niente. Abbiamo tutto per fare una grande partita. Scelte? Io faccio giocare chi mi dà più garanzie, poi si cambia a partita in corso. Ho giocatori forti".

19:37

Monza, Carboni: "L'approccio alla partita sarà fondamentale"

Carboni a Dazn prima di Catanzaro-Monza: "Ci siamo rialzati dopo una brutta stagione e ora siamo qui a giocarci il nostro obiettivo. L'approccio sarà fondamentale. All'andata contro la Juve Stabia non è stato positivo. Oggi sarà fondamentale. Il pubblico? Caldo, ma in campo non sentiamo niente ed è li che dovremo dimostrare di essere più forti".

19:36

Catanzaro, Petriccione: "Una montagna da scalare, ci proveremo"

Petriccione a Dazn prima di Catanzaro-Monza: "Dopo Palermo eravamo cotti per la stanchezza. Ma vedo negli occhi di ragazzi un sogno che cercheremo di coronare insieme. Quando arrivano queste partite l'adrenalina, l'emozione e il pubblico azzerano la fatica. Ci teniamo a dare il massimo. Il Monza è fortissimo. C'è da scalare una montagna, ma ci proveremo. La palla non deve scottare".

19:30

Il Monza vuole tornare subito in Serie A

Il Monza è retrocesso in Serie B al termine della scorsa stagione dopo tre stagioni: a oggi sono le uniche disputate nel massimo campionato dai brianzoli.

19:25

Da quanto tempo il Catanzaro non va in Serie A?

Il Catanzaro non gioca in Serie A da 43 anni. L'ultima partecipazione risale alla stagione 1982/83. I giallorossi calabresi hanno disputati sette campionati nella massima serie.

19:19

I giocatori a disposizione di Aquilani e Bianco

I giocatori a disposizione di Aquilani: Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Koffi N'Dri, Frosinini, D'Alessandro, Di Francesco.

I giocatori a disposizione di Bianco: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Antov, Hernani, Obiang, Delli Carri, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Casto, Petagna.

19:11

Catanzaro-Monza, le formazioni ufficiali

Catanzaro-Monza, le formazioni ufficiali

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. Allenatore: Aquilani

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota; Cutrone. Allenatore: Bianco.

19:05

Come arrivano Catanzaro e Monza alla sfida di oggi

Come arrivano Catanzaro e Monza all'andata della finale playoff.