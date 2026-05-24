Dove vedere Catanzaro-Monza in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie B

Catanzaro-Monza , atto primo. Al Ceravolo si va in campo per l'andata della finale playoff di Serie B . I giallorossi di Alberto Aquilani sognano la promozione dopo aver fatto la storia eliminando l'Avellino nel turno preliminare e il Palermo in semifinale. I biancorossi di Paolo Bianco , che hanno avuto la meglio della Juve Stabia nel turno precedente, vogliono imporre il proprio miglior piazzamento in classifica per tornare in Serie A a un anno di distanza dalla retrocessione.

Catanzaro-Monza, l'orario dell'andata della finale playoff di Serie B

Catanzaro-Monza è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo. In caso di parità in termini di differenza reti, tra andata e ritorno, sarebbero i biancorossi ad andare in Serie A. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. La sfida di ritorno è in programma venerdì 29 maggio, alle 20, all'U-Power Stadium.

Dove vedere Catanzaro-Monza in diretta tv

Catanzaro-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZN, Amazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Monza, dove vedere in streaming la finale playoff di andata

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video, Sky Go, NOW e OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito di TV8: tv8.it. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Catanzaro-Monza su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.