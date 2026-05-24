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Dove vedere Catanzaro-Monza in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie B

Al Ceravolo si va in campo per il primo atto del doppio confronto che vale la Serie A: le probabili scelte di Aquilani e Bianco
TagsCatanzaroMonzaplayoff Serie B

Catanzaro-Monza, atto primo. Al Ceravolo si va in campo per l'andata della finale playoff di Serie B. I giallorossi di Alberto Aquilani sognano la promozione dopo aver fatto la storia eliminando l'Avellino nel turno preliminare e il Palermo in semifinale. I biancorossi di Paolo Bianco, che hanno avuto la meglio della Juve Stabia nel turno precedente, vogliono imporre il proprio miglior piazzamento in classifica per tornare in Serie A a un anno di distanza dalla retrocessione.

Catanzaro-Monza, l'orario dell'andata della finale playoff di Serie B

Catanzaro-Monza è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo. In caso di parità in termini di differenza reti, tra andata e ritorno, sarebbero i biancorossi ad andare in Serie A. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. La sfida di ritorno è in programma venerdì 29 maggio, alle 20, all'U-Power Stadium.

Dove vedere Catanzaro-Monza in diretta tv

Catanzaro-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZNAmazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Monza, dove vedere in streaming la finale playoff di andata

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video, Sky Go, NOW OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito di TV8: tv8.it. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Catanzaro-Monza su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Le probabili scelte di Aquilani e Bianco

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello. A disposizione: Marietta, Bashi, Jack, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Di Francesco, D’Alessandro, Koffi. Allenatore: Aquilani.

Indisponibili: Cisse.

Squalificati: -.

Diffidati: Di Francesco, Frosinini, Pittarello, Pontisso.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Cutrone, Dany Mota; Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Lucchesi, Brorsson, Antov, Bakoune, Caso, Colombo, Hernani, Ciurria, Colpani, Alvarez, Forson. Allenatore: Bianco. 

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Bakoune, Delli Carri, Lucchesi, Mota Carvalho, Thiam.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Catanzaro-Monza, atto primo. Al Ceravolo si va in campo per l'andata della finale playoff di Serie B. I giallorossi di Alberto Aquilani sognano la promozione dopo aver fatto la storia eliminando l'Avellino nel turno preliminare e il Palermo in semifinale. I biancorossi di Paolo Bianco, che hanno avuto la meglio della Juve Stabia nel turno precedente, vogliono imporre il proprio miglior piazzamento in classifica per tornare in Serie A a un anno di distanza dalla retrocessione.

Catanzaro-Monza, l'orario dell'andata della finale playoff di Serie B

Catanzaro-Monza è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20, allo stadio Ceravolo. In caso di parità in termini di differenza reti, tra andata e ritorno, sarebbero i biancorossi ad andare in Serie A. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. La sfida di ritorno è in programma venerdì 29 maggio, alle 20, all'U-Power Stadium.

Dove vedere Catanzaro-Monza in diretta tv

Catanzaro-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel, su Sky (canali 201 e 254), NOW e, in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). È possibile attivare le app di DAZNAmazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Monza, dove vedere in streaming la finale playoff di andata

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video, Sky Go, NOW OneFootball. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La partita sarà visibile in chiaro anche sul sito di TV8: tv8.it. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Catanzaro-Monza su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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