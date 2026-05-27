Nesta a un passo dall'Avellino: pronto un biennale

L'Avellino aspetta Alessandro Nesta : è lui il prescelto per il dopo Davide Ballardini . L'ex difensore di Lazio e Milan, reduce dall'esperienza non particolarmente fortunata sulla panchina del Monza, non vede l’ora di iniziare l’avventura alla guida dei lupi. Nesta è attualmente in Canada per il Trophy Tour dei Mondiali 2026, promosso dalla FIFA di Gianni Infantino, e dovrebbe rientrare in Italia a inizio mese, così da programmare la presentazione a stampa e tifosi la prossima settimana.

Avellino, Nesta a un passo: sarà lui il nuovo allenatore

Pronto un contratto biennale per Alessandro Nesta, scelto per guidare la ripartenza dell'Avellino dopo il raggiungimento dell'obiettivo salvezza e la conquista in extremis di un piazzamento playoff. Manca solo il sigillo del presidente Angelo Antonio D’Agostino, impegnato fino a lunedì nelle elezioni amministrative che hanno riguardato il capoluogo irpino, sull'accordo chiuso da Nesta con il figlio del patron, Giovanni D’Agostino, e il ds Mario Aiello. L'ex allenatore di Reggiana, Frosinone e Perugia, sarà affiancato dal vice Lorenzo Rubinacci, dal collaboratore tecnico Massimo Lo Monaco e dal match analyst Vincenzo Varricca. Con loro il preparatore dei portieri Pasquale Visconti e il preparatore atletico Luigi Gennarelli, sotto contratto con l’Avellino fino al 30 giugno 2027. In casa biancoverde, sta per aprirsi ufficialmente un nuovo ciclo: è il momento di Alessandro Nesta.