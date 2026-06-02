Nesta all'Avellino, l'annuncio del presidente: "Sarà il suo anno"

Alessandro Nesta sarà il prossimo allenatore dell' Avellino . La notizia era già nota , ma adesso è arrivata anche la conferma del presidente Angelo D'Agostino , che ha parlato ai microfoni di AV Live: " Abbiamo scelto Nesta dopo una serie di valutazioni fatte anche su altri allenatori, crediamo tutti che sarà il suo anno e quello dell’Avellino".

Il presidente dell'Avellino: "Nesta? Credo che il meglio debba ancora venire"

D'Agostino ha poi aggiunto: "Nesta ha un passato importate da calciatore e un po' meno da allenatore, ma credo che il meglio debba ancora venire e spero che mostri il suo valore ad Avellino. Vogliamo raggiungere altri successi e lui deve esserne l'artefice. L'ho visto tranquillo e modesto, come Ballardini. Poi lo scopriremo col tempo". Con la guida di Ballardini l'Avellino ha terminato il campionato, disputato da neopromossa, all'ottavo posto venendo poi eliminato al primo turno dei playoff dal Catanzaro.

L'ufficialità dell'ingaggio di Nesta all'Avellino dovrebbe arrivare in settimana. Per l'ex allenatore di Reggiana, Frosinone, Perugia e Monza è pronto un contratto biennale. Nesta dovrebbe essere affiancato dal vice Lorenzo Rubinacci, dal collaboratore tecnico Massimo Lo Monaco e dal match analyst Vincenzo Varricca. Con loro il preparatore dei portieri Pasquale Visconti e il preparatore atletico Luigi Gennarelli.