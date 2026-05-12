Catanzaro-Avellino diretta playoff Serie B: segui i quarti di finale per gli spareggi promozione LIVE
Subito dopo la fine della regular season, al via i playoff di Serie B. Programma aperto dalla sfida tra Modena e Juve Stabia e prosegue con Catanzaro-Avellino. La squadra di Aquilani ospita al Ceravolo Izzo e compagni, quinta contro ottava in classifica. Una rimonta spettacolare ha portato la squadra di Ballardini ai playoff che, prima del suo arrivo in panchina, era più preoccupata a guardarsi le spalle. Grande stagione anche per il Catanzaro: Aquilani ha saputo creare un ottimo mix tra giovani di prospettiva e qualche elemento di esperienza. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:45
Incredibile al Braglia: Zeroli porta la Juve Stabia in semifinale, Modena out
Il Modena esce ai playoff ai quarti di finale. Nonostante la miglior posizione in classifica al termine della regular season, la squadra di Sottil mantiene lo 0-0 fino all'86'. quando Zeroli firma la rete del vantaggio che consente allo Juve Stabia di volare in semifinale. I campani nel prossimo turno affronteranno il Monza.
20:35
Serie B, il calendario dei playoff
Terminata la regular season, la Serie B ha reso noto il calendario di playoff e playout: scopri le date.
20:25
Un precedente incredibile con il gol del portiere: l'ultimo Catanzaro-Avellino
L'ultimo Catanzaro-Avellino è stato a dir poco incredibile: la squadra di Ballardini aveva conquistato il gol del pareggio all'ultimo secondo di recupero con il gol del portiere Iannarilli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'ULTIMO PRECEDENTE INCREDIBILE.
20:15
Dove vedere Catanzaro-Avellino in tv
Il Catanzaro spita l'Avellino al Ceravolo per i quarti di finale dei playoff di Serie B: tutte le info e i canali per seguire la partita in diretta tv e in streaming.
20:05
Catanzaro, la formazione ufficiale: Iemmello in panchina
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. Allenatore: Aquilani.
19:55
La formazione ufficiale dell'Avellino
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Missori; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Russo. Allenatore: Ballardini.
19:50
Tutte le curiosità pre partita
Catanzaro-Avellino, tutte le curiosità pre partita (Fonte: Opta)
19:45
Catanzaro-Avellino, cresce l'attesa
Tutto pronto allo Stadio Nicola Ceravolo per la sfida tra Catanzaro e Avellino, valida per i quarti di finale dei playoff promozione di Serie B: fischio d'inizio in programma alle 21.