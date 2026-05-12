Catanzaro-Avellino diretta playoff Serie B: segui i quarti di finale per gli spareggi promozione LIVE

Subito dopo la fine della regular season, al via i playoff di Serie B. Programma aperto dalla sfida tra Modena e Juve Stabia e prosegue con Catanzaro-Avellino. La squadra di Aquilani ospita al Ceravolo Izzo e compagni, quinta contro ottava in classifica. Una rimonta spettacolare ha portato la squadra di Ballardini ai playoff che, prima del suo arrivo in panchina, era più preoccupata a guardarsi le spalle. Grande stagione anche per il Catanzaro: Aquilani ha saputo creare un ottimo mix tra giovani di prospettiva e qualche elemento di esperienza. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.